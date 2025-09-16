Protestas en San Andrés por el impago de nóminas en el Ayuntamiento: «Si esto no se arregla, nos vamos a la huelga» Medio centenar de funcionarios municipales alzaron la voz ante la falta de cobro de sus nóminas del mes de agosto y la alcaldesa los recibió para actualizar los avances

Borja Pérez Martes, 16 de septiembre 2025, 13:27 Comenta Compartir

«Queremos cobrar». Así de rotundo y conciso ha sido el lema que ha encabezado la protesta de alrededor de medio centenar de funcionarios del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo que aún no han percibido aún su nómina del mes de agosto.

Con silbatos, vuvuzelas y diferentes pancartas, los trabajadores municipales alzaron la voz contra la alcaldesa, denunciando una situación que afecta a más de 300 empleados públicos.

«Manos arriba, esto es un atraco», «Ni un paso atrás, está batalla la vamos a ganar» o «Y si esto no se arregla, guerra, guerra y guerra» fueron algunas de las consignas coreadas a la puerta del Ayuntamiento del municipio. Los trabajadores, de los cuales medio centenar pertenecen al cuerpo de Policía Local, siguen afectados por el caos administrativo que atraviesa el municipio y que tiene como principal culpable la ausencia de un interventor municipal que gestione las nóminas y otros temas administrativos que también se mantienen paralizados.

Amenaza de huelga

José Carlos Lozano, portavoz de la Junta de Trabajadores y principal encargado de encabezar la protesta, admite a leonoticias que «la situación es muy delicada porque, a día 16, los trabajadores aún no han cobrado sus nóminas y la gente está muy apurada». «No podemos seguir resistiendo días y días sin saber qué resultados vamos a tener. Nosotros no somos culpables de nada y queremos que se pague cuanto antes. Vamos a seguir manifestándonos hasta que se paguen las nóminas. A la gente ya le están pasando los recibos y, si no queda otra, nos iremos a la huelga», añade.

La amenaza de irse a la huelga ante la falta de cobro se repitió también durante la protesta que se centraba principalmente en el balcón del despacho de la alcaldesa, Ana Fernández Caurel, a la que, desde la calle, reclamaban que «pague de una vez» y que «salga a escucharnos».

Las pancartas eran igual de explícitas. «Estabilización ya», «Queremos cobrar», «Seguimos sin cobrar» o «Soluciones YA» fueron algunas de ellas, elevadas en los brazos de los diferentes trabajadores que, a día 16 de septiembre, se enfrentan a un futuro próximo repleto de incógnitas.

Protesta en el interior

La manifestación se trasladó posteriormente a la parte interior del Ayuntamiento, concretamente al salón de plenos, donde los funcionarios volvieron a exhibir las pancartas al frente de sus asientos. Allí, se reunieron con la alcaldesa para ofrecer su visión de la situación administrativa que atraviesan.

Desde un primer momento, dejó claro que el Ayuntamiento «ha solicitado el interventor accidental hace once días para poder pagar las nóminas y se supone que entre ayer y hoy tendría que estar», lo que serviría para poder empezar a resolver el pago de las nóminas que, además, según Ana Fernández Caurel, «se juntará también con la de septiembre para que los trabajadores reciban ya las dos».

Sobre esto, además, el Consistorio dejó claro que «se ha propuesto el nombramiento del Interventor que aprobó en el proceso convocado por esta administración local. Sin embargo, la Junta no ha procedido a su nombramiento ni ha designado tampoco a un Interventor accidental, pese a la solicitud expresa realizada por el Ayuntamiento hace ya once días». «Esta situación impide el pago de las cerca de 300 nóminas correspondientes al personal municipal, al no existir habilitación legal para firmar los documentos contables necesarios», explicó

La alcaldesa, en este escenario, señaló como principal responsable de los problemas administrativos respecto al interventor a la Junta de Castilla y León, de la que admite que «se están equivocando en ciertas cosas y está el escrito hecho para volver a decírselo».

Un proceso «raro»

«A mí se me hace un poco raro todo esto porque desde enero empezamos a mandar los documentos y cuando la Junta tuvo en poder los decretos, aquí nadie puso en conocimiento que estuviera mal nada, pero, de repente, cuando se manda la propuesta para el nombramiento el 4 de julio , nos dicen que no es válido», explicó, señalando también a los intereses partidistas como causa de este «bloque injustificado».

Además, la regidora de la Unión del Partido Leonés confesó que «aquí todo el mundo está convencido de que el proceso está bien hecho». «La Junta también nos dijo que había más habilitados que funcionarios. Error, porque una de las personas que nombraron como habilitadas no lo era».

En medio de sus argumentos respecto a lo que viene sucediendo en el Ayuntamiento, José Carlos Lozano quiso insistir en que «la gente está muy apurada» y «hay gente a la que le van a cortar la luz». «Lo que no podemos es entrar en este toma y daca. Por favor, resolved este tema», pidió con una desesperación aparente

Ana Fernández, contundente, reconoció que «esto tiene un nombre y se llama chantaje», mientras aprovechó para explicar que «si hay que hacer todo lo que dicen ellos, es volver al proceso entero y no se hace ni en 48 horas, ni en una semana ni en un mes».

Optimismo desde el Ayuntamiento

Por último, en lo que respecta a las nóminas y tras la opinión de una de las manifestantes sobre que «parece un partido de tenis con los ciudadanos de San Andrés en medio», se mostró optimista de nuevo: «Yo espero que hoy nombren al accidental. Creo que se ha dilatado, pero confío en que hoy esté el accidental y mi intención es que pueda hacer las dos nóminas y mandarlas a la vez».

Además, de forma previa a la conclusión definitiva del encuentro entre el Ayuntamiento y los trabajadores, la alcaldesa repasó también la situación de la Policía Local, que algunos valoran como «la mayor crisis en la Policía Local de San Andrés»: «Cuando Alberto se marchó, yo hablé con el que tiene la graduación para hacer de jefe. Hay que hacer el nombramiento de la persona a la que le toca por rango. Es algo que tenemos pendiente, el lunes ha venido el secretario de vacaciones y tenemos que hacerlo ya».

De esta forma, con respuestas pero sin certezas respecto al pago de las cuantías que se les debe a los funcionarios municipales, la situación administrativa continúa siendo crítica en el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo a la espera de soluciones.

El PP intenta mediar

Por otro lado, la portavoz del PP de San Andrés del Rabanedo, Noelia Álvarez, mantuvo este lunes una reunión con representantes de todos los sindicatos del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, excepto UGT que no asistió, con el fin de trasladar de primera mano las actuaciones realizadas por la Junta de Castilla y León, e intentar mediar para desbloquear el nombramiento del interventor, tras dos resoluciones de la Junta de Castilla y León que obligan a la alcaldesa a retrotraer el concurso para dotar de interventor interino al nombramiento del Tribunal, tras no cumplir la ley, y a los que la regidora leonesista ha hecho caso omiso.

En la mañana del martes, la Junta de Castilla y León, acudiendo a la vía de la excepcionalidad, ha autorizado el nombramiento del interventor accidental mientras espera que la alcaldesa de San Andrés cumpla la orden emitida por la Consejería de Presidencia de reiniciar de nuevo el procedimiento del concurso para nombrar un interventor interino que ponga fin a la situación de inestabilidad que está causando la ausencia de esta figura. La última resolución es de fecha 5 de septiembre, a la que aún no ha contestado. En caso de no hacerlo, la Junta adoptará las medidas legales que estime oportunas.