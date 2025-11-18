«Los funcionarios de la Junta en León se están llevando trabajo a casa para que cobremos a final de mes»

Alberto P. Castellanos León Martes, 18 de noviembre 2025, 08:10 Comenta Compartir

«Estamos pendientes de una movilización conjunta en Castilla y León de las Juntas de Personal Docente -JPD-», asegura Javier Ampudia, el presidente de la de León, que añade que aún no hay fecha prevista porque también se van a unir las juntas de Servicios Periféricos y el Comité de Empresa de las nueve provincia de la comunidad.

Los motivos para convocar estas manifestaciones «son muchos», asegura Javier, que comenta que el «principal motivo es que está entorpeciendo mucho la labor de gestión educativa y de toda a Junta la falta de administrativos, auxiliares administrativos y administrativos en todos los centros». Según los datos que manejan en la JPD de León, sólo en lo que se refiere a educación, faltan 36 personas, y «hay otras provincias en peor situación».

«¿El problema de Castilla y León? Pues que los reiterados intentos que hemos hecho en esta Junta de Personal Docente de León por conseguir una movilización conjunta de las nueve provincias, que en principio todo el mundo dice que sí y se alienta la idea, después siempre hay uno que pone un problema y no tenemos manera de organizarnos», comenta Javier Ampudia: «En Burgos anunciaron por su cuenta y riesgo que lo hacían el día 20 -jueves- y nosotros dijimos que no podíamos hacerlo tan rápido porque hay que poner de acuerdo la JPD, a la de periféricos y al Comité de Empresa».

«Nuestra idea», relata el presidente de la Junta de Personal Docente en León es que «hagamos una concentración en cada sede territorial de la Junta en cada provincia y luego, si es posible, hacer otra todos juntos en Valladolid, frente la Consejería de Función Público. Eso es algo que aquí hemos adoptado por unanimidad y en varias ocasiones los 52 delegados que estamos en el pleno. Pero, como presidente de la Junta de Personal Docente de León, tengo que decir que ahora mismo es un sueño, una quimera ante los movimientos individualistas de unas provincias y de otras».

«Los funcionarios se están llevando trabajo a casa»

«Lo próximo que tenemos decidido es que vamos a intentar hacerlo el jueves 27 de noviembre, y creo que saldrá porque me están diciendo que es necesario apretar porque la situación es de asfixia en muchos en muchos centros. Y cuando se lo comentamos a los funcionarios de otras consejerías, nos dicen que en educación no estamos tan mal. Esta frase me espanta, porque si en educación faltan 36, en agricultura son más de ochenta los que faltan. Y hacen mucha falta para gestionar la PAC, las enfermedades animales, los destrozos del fuego... A todas las consejerías nos hacen falta y no tenemos administrativos«, lamenta Javier Ampudia.

«Me consta, porque hemos ido a hablar muchísimas veces con los administrativos que hay en la dirección provincial, que están haciendo una labor heroica. A algunos los conozco personalmente y me dicen que están trabajando a destajo para que la gente pueda, por lo menos cobrar a fin de mes», asegura Javier reconociendo la labor del personal de la Junta, «y muchas veces a costa de su descanso personal, porque se llevan trabajo a casa. Nos lee cualquier ciudadano de León y dirá ¡Vamos anda!', pero es verdad, corroboro que hay muchos funcionarios de la dirección provincial que se llevan trabajo a casa y que muchas veces no pueden disfrutar de las compensaciones de descanso por las horas extra. Están sacándonos las castañas del fuego de una manera modo supervivencia», concluye el presidente de la JPD de León-