CCOO denuncia la falta de personal de administración en los centros y direcciones provinciales de Educación El sindicato convoca una concentración el 4 de diciembre frente a la Consejería de Educación ante la ausencia medidas «eficaces»

Leonoticias León Sábado, 15 de noviembre 2025, 12:31

CCOO advirtió de que la falta estructural de personal administrativo en los centros y direcciones provinciales de Educación pone «en riesgo» el correcto funcionamiento del sistema educativo. Ante la ausencia de propuestas «eficaces» por parte de la Junta, el sindicato convocará una concentración el 4 de diciembre frente a la Consejería de Educación, según informó en un comunicado recogido por Ical.

Asimismo, CCOO ha realizado un estudio de riesgos psicosociales del colectivo con unos resultados que el sindicato califica como «catastróficos» y que se trasladaron a la Consejería en junio. Sin embargo, denunció que no ha recibido respuesta ni se han tomado medidas «efectivas» para dotar de más personal a las plantillas, mejorar la formación y la coordinación de las funciones.

En ese sentido, explicó que es insuficiente los 939 puestos disponibles, incluyendo tanto en las direcciones provinciales como los centros educativos, a lo que añadió se une que un 25 por ciento estén vacantes y casi un 40 por ciento ocupados de forma temporal. Estas cifras, «ya preocupantes», se agravan según CCOO hasta «lo insoportable» porque de 282 puestos en los centros, casi el 52 por ciento están vacantes y un 20 por ciento con personal temporal.

Cobertura de vacantes

«La falta de previsión y de cobertura de vacantes acarrea problemas psicosociales al personal afectado y repercute negativamente en personal docente y laboral de los centros», insistió el sindicato, quien señaló que está generando «graves» consecuencias que merman la calidad y eficiencia del servicio educativo.

«Los equipos directivos, el profesorado y el personal no docente de los colegios e institutos se ven obligados a dedicar tiempo añadido a tareas que permitan el correcto funcionamiento de los centros aunque no correspondan a sus funciones, lo que contribuye a aumentar su sobrecarga de trabajo», denunció CCOO. Además, señaló que el «atasco burocrático» deja al alumnado sin profesorado durante días o incluso semanas.

Finalmente, el sindicato exigió a la Consejería de Educación que dote de inmediato a estos servicios de los recursos humanos necesarios para garantizar la salud de su personal, el respeto a las condiciones laborales y el correcto funcionamiento de los centros.