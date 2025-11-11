Solicitan a Aena que el aeropuerto de León potencie las rutas a Barcelona y las islas La Junta lleva varias peticiones para los cuatro aeropuertos y exige la puesta en marcha de la terminal de carga de mercancías en León

Mejorar y potenciar las conexiones con aeropuertos de referencia en España, apostar por una renovación de los infraestructuras, ampliar los horarios operativos y dotar de incentivos comerciales para mejorar el número de viajeros, así como poner en marcha en León la ansiada terminal de cargas de mercancías. Son algunas de las propuestas que la Junta de Castilla y León ha remitido a Aena en un conjunto de aportaciones al Documento de Regulación Aeroportuaria, DORA 2027-2031, con el objetivo de «dar respuesta a las necesidades, así como formular propuestas de mejora para los aeropuertos de la comunidad».

La solicitud, vinculada a los cuatro aeropuertos de la comunidad, Burgos, León, Salamanca y Valladolid, busca garantizar la cohesión territorial, la movilidad ciudadana y el desarrollo económico. Para mejorar los niveles de tráfico actuales, por debajo de su capacidad de servicio, se ha solicitado a Aena que tenga en cuenta la importancia de la conectividad de los aeropuertos de la Comunidad con Madrid, Barcelona o las islas mediante Obligaciones de Servicio Público (OSP) para asegurar la movilidad de los ciudadanos y la integración territorial. Esta medida está respaldada por el Reglamento (CE) Nº 1008/2008 del Parlamento y del Consejo Europeos, que permite imponer OSP en rutas consideradas vitales para el desarrollo autonómico.

Más horarios, incentivos y terminal de carga

También se solicita la ampliación de horarios operativos para aumentar la programación de vuelos competitivos; la mejora en la calidad del servicio al usuario con la modernización de instalaciones; inversiones en los sistemas de navegación, vigilancia, señalización y formación del personal para potenciar la seguridad operacional. Así como apostar por incentivos comerciales eficaces para aeropuertos con tráfico inferior a 300.000 pasajeros/año o promociones de nuevas rutas.

De la misma manera, se traslada la necesidad de favorecer la intermodalidad, así como adaptarse a nuevas demandas relativas al crecimiento del turismo rural, congresos o movilidad empresarial. Y, por otro lado, el fomento de escuelas de formación en instalaciones aeroportuarias, como ocurre en Burgos-Villafría, siempre compatibilizado con uso comercial, o la apuesta por terminales de carga en León como infraestructura estratégica.

En cuanto a los aeródromos, se solicita que el DORA contemple mecanismos de coordinación, apoyo técnico y financiero para su mantenimiento, modernización y aprovechamiento estratégico. Ejemplo de esta relevancia puede ser el Aeródromo de Garray (Soria), que ha demostrado su utilidad en actividades de formación, eventos aeronáuticos y como plataforma logística en situaciones de emergencia.