Se buscan empresas para convencer al Gobierno de la terminal de carga en el aeropuerto La Diputación aprueba una moción, y se compromete a aportar, para recuperar la línea ferroviaria para mercancías entre La Bañeza y Astorga

Rubén Fariñas León Miércoles, 29 de octubre 2025, 13:35 Comenta Compartir

Unanimidad en la Diputación de León para dar continuidad a la moción que partía de los ayuntamientos de Astorga y La Bañeza para devolver a la vida la línea de ferrocarril para el transporte de mercancías que conectaba ambas localidades.

La institución provincial instará al Gobierno de España a que ponga en marcha los estudios y mecanismos que permitan recuperar la vía férrea, comprometiéndose a, si es necesario, financiar parte del proyecto con fondos propios.

La moción de UPL, dirigida a Adif y el Ministerio de Transportes, pide la reapertura del tramo Astorga-Valderrey-Riego de la Vega-La Bañeza como ramal ferroviario de mercancías.

Valentín Martínez -UPL- ha recordado que se trata, además, de una comarca que vive una crisis industrial tras el cierre de Azucarera, por lo que vestía de «urgente» sacar adelante la iniciativa, reclamando la activación de fondos europeos si es necesario. David Fernández -PP- se mostró de acuerdo en abrir esta vía, elevando la petición a todo el tramo de la antigua Ruta de la Plata. También Fernando Prieto -Vox- calificó la propuesta de «técnica y necesaria» y ve retomar estos 24 kilómetros como un proyecto «viable, razonable y urgente». Por su parte, Santiago Dorado -PSOE- recordó que esta vía quedó en desuso en 1996 y su rehabilitación tiene un coste estimado de 25 millones de euros con los que se facilitaría la implantación de nuevas empresas.

El proyecto de la terminal de carga

El presidente Gerardo Álvarez Courel ha detallado algunos detalles más del contenido de la reunión que mantuvieron la pasada semana con el ministro Óscar Puente y al que trasladaron la batería de proyectos históricos que arrastra la provincia.

Uno de los que entienden como «vitales» para el desarrollo de León es la creación de la terminal de carga en el aeropuerto. En este sentido, se arrancó el «compromiso» de que la directora de Aena visite la terminal leonesa «a la mayor brevedad posible» para estudiar las condiciones de esta iniciativa y el uso de instalaciones ya existentes.

Para que este proyecto vea la luz, según insistieron desde el Ministerio de Transportes, será «necesaria» la implicación del empresariado leonés, quienes en su día plantearon la creación de dicha terminal.

Courel ha dirigido la mirada a las compañías del sector del comercio electrónico, que recientemente sacaba músculo de sus más de 1.500 empleos y una facturación superior a los 500 millones de euros, con quienes se apuesta por colaborar y acoger para dar forma a la terminal de carga. «Cuando Aena venga, le entregaremos un dosier con posibles empresas. Y cuando empiece a funcionar, habrá otras interesadas, también de fuera de la provincia».

La situación de los peajes

Por lo que respecta a las carreteras de la provincia, especialmente en cuanto a la supresión o bonificación de peajes, el presidente provincial ha lanzado un dardo al Partido Popular recordando que fue bajo el Gobierno de Aznar, con el ministro Álvarez-Cascos, cuando «nos encalomaron» la prórroga de la León-CAmpomanes y los 34 kilómetros en llano de la León-Astorga. «Esta última no era necesaria y nos marca a todos porque la nacional tiene muchísimo tráfico».

También ha pedido avances en el tramo leonés de la León-Bragança, para la que el consejero no ha «ni recibido» a la Diputación, a pesar de solicitar en verano una reunión, mientras que en Zamora el estudio ya está hecho.