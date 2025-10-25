El Aeropuerto de León abre el modo invierno con estos vuelos Air Nostrum programa vuelos de Navidad desde León y Valladolid a las islas

Los aeropuertos de Castilla y León inician este domingo, 26 de octubre, la temporada de invierno, que se extenderá hasta el 28 de marzo de 2026, con una oferta más reducida y concentrada en las instalaciones de León y Valladolid. En conjunto, dispondrán de vuelos directos y regulares a Barcelona, Mallorca, Gran Canaria, Tenerife y Oporto, a través de tres compañías -Vueling, Binter y Air Nostrum-.

De acuerdo a la información recabada por Ical, los aeropuertos de León y Valladolid concentrarán la actividad durante los próximos meses, ya que en la base de La Virgen del Camino la compañía Air Nostrum no tiene competencia, mientras en Villanubla se espera el retorno de Vueling el próximo 28 de octubre, así como la continuidad de Binter, pero con una oferta ampliada respecto al pasado año.

No obstante, las conexiones aéreas experimentarán algunos cambios durante las Navidades, pues Air Nostrum, la aerolínea franquiciada de Iberia para vuelos regionales, ha diseñado una programación especial, tanto para León, donde mantiene un acuerdo con el Consorcio del aeropuerto, como en Valladolid, donde durante unas semanas volverá a operar tras su marcha hace años.

Asimismo, esta aerolínea mantendrá hasta finales de marzo la operativa desde León a Barcelona con cinco rutas semanales, con salidas hacia la capital catalana los lunes, miércoles y jueves a las 11.10; los viernes a las 20.10 horas, y los domingos a las 19 horas. En sentido contrario, se podrá regresar desde la Ciudad Condal a las 9.10 horas los lunes, miércoles y jueves; los viernes, a las 18.10 horas, y los domingos, a las 17 horas.

También Air Nostrum ofertará un vuelo semanal a Mallorca los jueves con salidas a las 14.45 horas desde el aeropuerto de León y a las 12.30 horas desde la isla balear. Además, entre el 23 de enero y el 22 de febrero, suma Oporto a su catálogo de rutas, con salidas desde León los viernes y domingos, a las 16.50 y 15.55 horas, y desde la ciudad lusa, a las 17.30 y las 16.35 horas respectivamente.

Valladolid: Barcelona y Canarias

Respecto a Valladolid, Vueling, compañía perteneciente al grupo IAG, reanuda el próximo 28 de octubre la ruta a Barcelona con tres frecuencias semanales, coincidiendo con la celebración de la 70 edición de la Semana Internacional de Cine (Seminci). Desde la capital catalana, los aviones despegarán a las 13 horas los martes para aterrizar en Valladolid a las 14.25 horas; los jueves, a las 13.40 horas, para tomar tierra a las 15.05 horas, y los sábados, a las 16 horas para llegar a Villanubla a las 17.25 horas.

Respecto a Binter, ofrecerá dos enlaces a la semana a Las Palmas de Gran Canaria, con salidas desde Valladolid los lunes y jueves a las 19.30 horas, y desde la ciudad canaria, a las 14.55 horas. También, como había anunciado, volará a Tenerife desde Valladolid los miércoles a las 12.50 horas, y los sábados, a las 19.25 horas, mientras en sentido contrario las salidas están previstas los mismos días a las 8.35 y las 15.10 horas.

Cabe recordar, que en estos vuelos las conexiones con el resto de aeropuertos de Canarias son gratuitas, es decir, que cuesta lo mismo volar a Gran Canaria que a Lanzarote, por ejemplo.

Navidad: León y Valladolid

En concreto, entre el 21 de diciembre y el 6 de enero, Air Nostrum volará desde León a Barcelona los lunes, miércoles y jueves a las 11.10 horas; los viernes, a las 20.10 horas y los domingos, a las 19 horas. En sentido contrario, las salidas están previstas desde El Prat los lunes, miércoles y jueves a las 09.10 horas; los viernes, a las 18.10 horas y los domingos, a las 17 horas.

Además, habrá otra ruta de León a Mallorca con cuatro frecuencias semanales. Las aeronaves saldrán de las pistas leonesas los martes a las 19.45 horas; los jueves, a las 14.45 horas; los vienes, a las 20.35 horas y los domingos, a las 15.15 horas. Desde la isla balear, las salidas están previstas los martes a las 17.30 horas; los jueves, a las 12.30 horas; los viernes, a las 18.20 horas, y los domingos, a las 13 horas.

También ofertará el vuelo de León a Las Palmas de Gran Canaria los martes y sábados, con salidas desde el aeródromo leonés a las 17 horas, y desde la isla canaria, a las 13.25 horas.

Igualmente, Air Nostrum regresará al aeropuerto de Valladolid entre el 21 de diciembre y el día de reyes. De esta forma, volará a Mallorca todos los días de la semana, menos los miércoles, con salidas a las 10.15 horas los lunes; a las 18.15 horas, los martes; a las 17.45 horas, los jueves; a las 9.00 horas, los viernes, y a las 19.45 horas, los sábados y domingos.

Desde la isla, despegarán las aeronaves los lunes a las 8.00 horas; los martes, a las 16 horas; los jueves, a las 15.30 horas; los viernes, a las 6.45 horas, y los sábados y domingos, a las 17.30 horas. Por último, ofertará un vuelo a Tenerife los lunes y viernes, con salidas desde el aeródromo vallisoletano a las 13.30 horas, y desde la isla canaria, a las 9.15 horas.