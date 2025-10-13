leonoticias - Noticias de León y provincia

Las calles de León, llenas en el puente del Pilar.

El puente del Pilar llena hasta la bandera León con buen tiempo y terrazas abarrotadas

El festivo trasladado al lunes es un éxito en la capital que recibe a vecinos y turistas en unas calles llenas de vida

Ana G. Barriada

León

Lunes, 13 de octubre 2025, 15:49

Comenta

Comenzó con un sábado de Día de Peñas que sacó a la juventud leonesa a las calles y terminó con un lunes festivo que ha demostrado ser todo un éxito. El puente del Pilar concluye en León convirtiéndose un año más en una de las fechas preferidas por leoneses y turistas para disfrutar de las calles de la capital de la provincia.

Si bien es cierto que este año no eran muchas las comunidades que apostaban por trasladar el festivo del 12 de octubre al lunes, en el caso de León el éxito ha sido rotundo. Con hoteles llenos y reservas disparadas desde hace semanas, se ha cumplido con la tradición de celebrar el puente en la ciudad.

El buen tiempo ha sido sin duda uno de los elementos que ha acompañado estos días. Con temperaturas muy suaves para un mes de octubre en León y cielos mayormente despejados a excepción de este lunes algo más nublado, leoneses y turistas se animaban a salir a la calle.

Así lo ejemplificaba el Día de Peñas, que desde mediodía y hasta bien entrada la noche llenaba las calles de música, color y mucho ambiente en uno de los eventos preferidos por la juventud.

Del Día de Peñas al desfile de la Guardia Civil

El domingo por la mañana con la celebración del desfile por el día de la Guardia Civil la imagen de calles llenas se repetía, así como el lunes, en el que las temperaturas agradables animaban a llenar las vías de la capital de visitantes y locales que disfrutaban del día de otoño.

Un puente del Pilar que llega tras una semana previa también de lunes festivo por San Froilán, la fiesta preferida por los leoneses y que también abarrotó durante tres jornadas la capital sin olvidar el fin de semana previo con las Cantaderas y los desfiles de carros y pendones.

Otoño y, en concreto, el mes de octubre, convierte un año más a León en epicentro de ambiente, la fiesta y el disfrute dejando una imagen para el recuerdo.

