leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las peñas de León disfrutan de su día en el tradicional pasacalles.

Ver 55 fotos
Las peñas de León disfrutan de su día en el tradicional pasacalles.

Las Peñas demuestran que León sabe divertirse

El tradicional desfile de peñas por San Froilán llena de una miscelánea de c olores el centro de la capital con mucha música y mucha fiesta

Ana G. Barriada

Ana G. Barriada

León

Sábado, 11 de octubre 2025, 14:10

Comenta

En la miscelánea de colores, música y diversión está la virtud del Día de Peñas en León que este sábado 11 de octubre convierte el centro de la ciudad en un mosaico donde la diversión está más que asegurada.

Enmarcado en las fiestas de San Froilán aunque una semana después del fin de estas para preservar las tradiciones y respetar el descanso de los vecinos, las Peñas de León volvían a salir a la calle un mes de octubre más para devolver al casco histórico la vida.

Imagen principal - Las Peñas demuestran que León sabe divertirse
Imagen secundaria 1 - Las Peñas demuestran que León sabe divertirse
Imagen secundaria 2 - Las Peñas demuestran que León sabe divertirse

Con un sol de justicia y temperaturas que casi recuerdan más a primavera que a pleno otoño, las más de 40 peñas que conforman la Federación se daban cita desde mediodía en la plaza del Grano, enclave por excelencia de la fiesta en León, para comenzar una jornada que no dejaba a nadie indiferente.

Charangas, fiesta y color pero respetando a los vecinos

Tras el pregón que abría oficialmente la celebración comenzaba el clásico pasacalles por el casco antiguo. Los peñistas, ataviados con sus camisetas corporativas, recorrían al ritmo de las charangas el centro de León. No eran pocos los turistas y vecinos que se detenían en La Rúa, la calle Ancha o la plaza de Regla para fotografiar un desfile que demuestra que León sabe divertirse.

Por la tarde seguirá la fiesta por el Húmedo que centrará también los juegos populares. Como novedad este año, se celebrará la I Carrera Internacional de Madreñas, con la que los peñistas quieren unir tradición con modernidad. El aparcamiento de San Pedro será el punto de reunión para una fiesta en la que se respeta a los vecinos y donde tanto los recorridos como los horarios se controlan para que todos disfrutemos de las calles.

Publicidad

Historias visuales
Ver más historias

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Las Peñas demuestran que León sabe divertirse