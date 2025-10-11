Las Peñas demuestran que León sabe divertirse El tradicional desfile de peñas por San Froilán llena de una miscelánea de c olores el centro de la capital con mucha música y mucha fiesta

Ana G. Barriada León Sábado, 11 de octubre 2025, 14:10 | Actualizado 14:26h.

En la miscelánea de colores, música y diversión está la virtud del Día de Peñas en León que este sábado 11 de octubre convierte el centro de la ciudad en un mosaico donde la diversión está más que asegurada.

Enmarcado en las fiestas de San Froilán aunque una semana después del fin de estas para preservar las tradiciones y respetar el descanso de los vecinos, las Peñas de León volvían a salir a la calle un mes de octubre más para devolver al casco histórico la vida.

Con un sol de justicia y temperaturas que casi recuerdan más a primavera que a pleno otoño, las más de 40 peñas que conforman la Federación se daban cita desde mediodía en la plaza del Grano, enclave por excelencia de la fiesta en León, para comenzar una jornada que no dejaba a nadie indiferente.

Charangas, fiesta y color pero respetando a los vecinos

Tras el pregón que abría oficialmente la celebración comenzaba el clásico pasacalles por el casco antiguo. Los peñistas, ataviados con sus camisetas corporativas, recorrían al ritmo de las charangas el centro de León. No eran pocos los turistas y vecinos que se detenían en La Rúa, la calle Ancha o la plaza de Regla para fotografiar un desfile que demuestra que León sabe divertirse.

Por la tarde seguirá la fiesta por el Húmedo que centrará también los juegos populares. Como novedad este año, se celebrará la I Carrera Internacional de Madreñas, con la que los peñistas quieren unir tradición con modernidad. El aparcamiento de San Pedro será el punto de reunión para una fiesta en la que se respeta a los vecinos y donde tanto los recorridos como los horarios se controlan para que todos disfrutemos de las calles.