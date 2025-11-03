leonoticias - Noticias de León y provincia

Mañueco encabeza la visita a la Universidad de León. Ana G. Barriada

El primer módulo de la Facultad de Medicina de León estará listo en el curso 2029-2030

La Junta reafirma su compromiso con la ULE con una visita de la primera plana del ejecutivo autonómico encabezada por Fernández Mañueco

Ana G. Barriada

Ana G. Barriada

León

Lunes, 3 de noviembre 2025, 13:04

Un día «histórico» para León y su universidad. Así calificaba el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, la jornada que se ha vivido este lunes 3 de noviembre en León. Acompañado de los consejeros de Sanidad y Educación, se citaba en el Rectorado de la Universidad de León con la rectora Nuria González y su equipo para abordar los últimos pasos hacia un «hito» para León, para Castilla y León y para todos el sistema «universitario y sanitario».

Trece meses después de que el consenso entre universidades permitiera la ansiada llegada del grado de Medicina a León, universidad y junta volvían a reunirse para avanzar como única novedad que el primero de los dos módulos de la Facultad que se levantará en el campus estará listo en el curso 2029-2030.

La celebración del 50 aniversario

Precisamente ese curso la Universidad de León cumplirá su 50 aniversario.

La memoria del grado ya se ha entregado con unanimidad en todos los trámites universitarios y ahora está en manos de la agencia autonómica que deberá elevarla al ministerio.

Tanto González como Fernández Mañueco muestran confianza «plena» en que en diciembre de este año la agencia la aprueba y el curso pueda arrancar en septiembre de 2026 con los primeros alumnos en Ciencias de la Salud.

En actualización

Los periodistas de leonoticias trabajan para ampliar y completar esta información. Sigue la última hora a través de nuestra portada o activa las notificaciones para tu móvil o app.

