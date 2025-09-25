Último curso sin Medicina, 10.500 universitarios y 12 grupos de investigación sobre los incendios

Ana G. Barriada León Jueves, 25 de septiembre 2025, 13:29 | Actualizado 13:53h. Comenta Compartir

Aunque los alumnos llegaron a las aulas el 8 de septiembre, el curso universitario no ha empezado en León de forma oficial y solemne hasta este jueves, cuando la pompa y el boato han regresado al Rectorado para dar el pistoletazo de salida al que será el último curso sin estudios de Medicina en la Universidad de León.

La rectora de la ULE, Nuria González, acompañada de sus homólogos en los centros de la comunidad y de la consejera de Educación, Rocío Lucas, daba por inaugurado el segundo curso que dirige como rectora de la institución y que arranca con «fueras renovadas, ilusión y entusiasmo». Y lo hace sobre todo por un dato: el de matrícula. Por primera vez en los últimos diez años la ULE supera los 3.000 estudiantes de nuevo ingreso en grado y máster.

En concreto, la ULE ha aumentado un 4% en los estudiantes de grado de nuevo ingreso y un 10% en los de máster. Además, según confiaba la consejera, son 10.500 los universitarios que León suma a los más de 100.000 matriculados en toda la comunidad. Datos que para la rectora «nos da la confianza de que la Universidad de León está viva, creciendo y lista para afrontar nuevos proyectos».

Fernández Mañueco visitará la ULE para avanzar en Medicina

Y entre ellos, sobre todo y por encima de cualquier otro, Medicina. El periplo para conseguir el grado terminaba con el compromiso de la Junta y el consenso con el resto de universidades de Castilla y León para que la facultad comience a funcionar el curso 2026-2027. El próximo lunes el Consejo de Gobierno aprobará la memoria, último paso antes de enviar el documento al Ministerio de Universidades y a la agencia de evaluación de Castilla y León cumpliendo los plazos para que los primeros estudiantes puedan llegar el próximo año.

A esta memoria se une la licitación ya publicada para el laboratorio de anatomía, uno de los principales espacios que habilita a la Universidad leonesa para impartir el grado y que da forma a unos estudios demandados, necesarios y muy luchados.

Para seguir avanzando en la puesta en marcha de Medicina, «en breve» el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, visitará al equipo rectoral de la ULE para «seguir impulsando» los estudios, confirmaba la consejera de Educación sin dar una fecha exacta del encuentro.

La rehabilitación de algunos edificios, la nueva Casa del Estudiante, la apuesta por la sostenibilidad o los nuevos estatutos que entrarán en vigor esta primavera junto a la puesta en marcha del sistema Sigma para digitalizar y mejorar la gestión de matrículas y expedientes son algunas de las novedades de este curso en el que la empleabilidad y el emprendimiento son dos retos clave por delante.

Grupo integral para la gestión de los incendios con 12 equipos de investigadores

En este sentido, se podrá en marcha este curso una mentoría de emprendimiento así como jornadas Crue de empleo en una «apuesta total por afianzar la relación de la Universidad con la empresa» porque, como explica su rectora, «la ULE es una universidad muy relacionada con su entorno y vinculada al desarrollo económico y social de la provincia».

La investigación es otro de los pilares del centro y ha demostrado su valor en la crisis por los incendios que han devastado la provincia de León este verano. Se ha creado un grupo integral para la gestión de los incendios integrado por 12 grupos de investigación de la ULE para «seguir siendo parte activa en la reconstrucción de los terrenos afectados». También en cuanto a investigación se incorporarán 24 nuevos técnicos de apoyo.

Así arranca el curso 2025-2026 una institución «moderna, comprometida, importante y en crecimiento» que espera sacar adelante proyectos pendientes y dar el próximo año la noticia del comienzo de los estudios de Medicina.