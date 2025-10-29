Primeras catas para levantar la Facultad de Medicina en dos módulos de 14.850 metros cuadrados La Universidad de León realiza las primeras catas del subsuelo en la explanada entre la Biblioteca central y el CEIP La Palomera donde se levantará el edificio

A.G.B León Miércoles, 29 de octubre 2025, 10:02

La Universidad de León continúa avanzando en la materialización de la futura Facultad de Medicina. Un inmueble que se ubicará en la parcela situada detrás del EGA y la Biblioteca San Isidoro en el campus de Vegazana, junto al CEIP La Palomera, donde se han desarrollado ya los primeros estudios geotécnicos necesarios para determinar el tipo de cimentación y estructura que requerirá el edificio.

Se tratan de las catas que permitirán, según señala el arquitecto de la ULE, Melquiades Ranilla, conocer con precisión las características del subsuelo y planificar de manera adecuada la construcción. «Es un paso fundamental para diseñar la cimentación y la estructura del edificio que además nos permite analizar el nivel freático del agua, es decir, determinar la profundidad a la que se encuentran las aguas subterráneas, para definir las intervenciones necesarias antes de ejecutar el proyecto», explica el arquitecto también al frente de la obra de la Casa del Estudiante.

Los trabajos, continúa Ranilla, incluyen la extracción de muestras del terreno a diferentes profundidades —de 0 a 3, de 3 a 6 y de 6 a 9 metros— mediante una perforadora especializada. Las catas obtenidas ya han sido enviadas a un laboratorio externo, que será el encargado de elaborar el informe técnico con los datos necesarios para calcular la cimentación y garantizar la estabilidad del inmueble.

El suelo donde se levantará el edificio

«Hasta ahora, el terreno presenta un primer estrato de gravas y piedras, un firme adecuado para la cimentación, con las típicas arcillas de la zona en las capas inferiores, similar al resto de terrenos del campus de Vegazana», indica Ranilla.

Unos trabajos que vienen a reafirmar el compromiso de la Universidad con la construcción de esta nueva facultad y que pudo conocer de cerca la rectora de la ULE, Nuria González, junto con los vicerrectores de Investigación y Transferencia, Santiago Gutiérrez, y de Infraestructuras, Sostenibilidad y Transformación Digital, Ramón Ángel Fernández, y el director del área de Ingeniería, Gabriel Medina.

14.850 metros construidos y dos módulos

La Facultad de Medicina se plantea como un conjunto arquitectónico modular con dos elementos principales de varias plantas que, en conjunto, suman 14.850 metros cuadrados construidos.

El primer módulo se destinará a la práctica de especialidades médicas, incluyendo salas de simulación clínica, laboratorios docentes y de anatomía, permitiendo el contacto del estudiante con la realidad de la práctica médica, así como despachos de profesorado, zona de taquillas y otras dependencias de servicios.

El segundo módulo estará dedicado al aulario y la gestión del centro, e incluirá aulas genéricas, de informática o de demostración, el salón de actos y de grados, la biblioteca, la zona de administración y consejería, así como locales destinados a las asociaciones estudiantiles, entre otros.

El objetivo es que los estudiantes de 4º y 5º curso de la primera promoción de Medicina se trasladen a este nuevo edificio, después de que los tres primeros cursos se centralicen en la Facultad de Ciencias de la Salud.

Los primeros trabajos de la futura Facultad de Medicina se están llevando a cabo mientras avanza la tramitación de la memoria académica que fue remitida al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades tras su aprobación por unanimidad en Consejo de Gobierno el pasado mes de septiembre.