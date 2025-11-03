leonoticias - Noticias de León y provincia

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, este lunes en León.

Un escueto Fernández Mañueco dice estar «tranquilo» por la gestión de los incendios y expresa su «respeto» a Mazón

El presidente de la Junta manifiesta su «absoluta tranquilidad» ante la apertura de diligencias de la Fiscalía por los incendios de este verano en El Bierzo

Ana G. Barriada

Ana G. Barriada

León

Lunes, 3 de noviembre 2025, 14:00

Comenta

Especialmente tranquilo y más que escueto en sus respuestas, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se enfrentaba este lunes a las preguntas de los periodistas en su visita a León. Como temas centrales, los incendios del verano y la dimisión de Carlos Mazón un año después de la catástrofe de la Dana de Valencia. Temas en definitiva ligados a la asunción de responsabilidades tras dos desastres naturales.

A la primera pregunta sobre su valoración de la dimisión de su ya exhomólogo en Valencia, el presidente de la Junta expresaba su «máximo respeto» al anuncio de su «compañero», siguiendo la misma pauta que otros miembros de su partido y su ejecutiva como la vicepresidenta Isabel Blanco.

También utilizaba la misma fórmula preguntado sobre la manifestación convocada para el próximo 23 de noviembre para exigir responsabilidades tras los incendios, sin prodigarse más en palabras.

«Absoluta tranquilidad» por la apertura de diligencias tras los incendios

Tampoco dedicaba mucho tiempo en responder a la pregunta de cómo recibía la apertura de diligencias de investigación penal por parte de la Fiscalía por la posible comisión de delitos relacionados con la gestión de los incendios forestales que asolaron la provincia de León este verano.

Expresaba su «absoluta tranquilidad» y recordaba que ya en 2022 hubo denuncias de «similares características» presentada por Greenpace por la gestión en el incendio de la Sierra de la Culebra. El presidente confía en que la actual denuncia tenga «el mismo recorrido».

Unas declaraciones que realizaba en León en el marco de su reunión en el Rectorado de la Universidad de León donde se avanzaron novedades para la puesta en marcha del Grado de Medicina el próximo curso 2026-2027.

