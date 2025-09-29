Medicina avanza en León con el laboratorio de Anatomía y el equipamiento de Disección La memoria pasa al Ministerio de Universidades para su aprobación definitiva mientras se redacta el proyecto del nuevo edificio que se ubicará detrás de la biblioteca de Vegazana

Unanimidad en el consejo de gobierno de la Universidad de León para dar luz verde a la memoria de verificación del grado en Medicina, que avanza según los plazos previstos para su implantación en el curso académico 2026/2027.

El consenso alcanzado, según destacó la rectora Nuria González, pone de relieve la solidez del proyecto y el amplio respaldo de la comunidad universitaria en torno a la implantación de unos estudios estratégicos, que dan respuesta a una demanda histórica tanto académica como social. «Con este trámite damos un paso decisivo para que Medicina sea una realidad el próximo curso, ampliando nuestra contribución a las ciencias de la salud y a las necesidades sanitarias de la región y el país», destacó González, que mostró su satisfacción por el respaldo alcanzado.

«La Universidad de León ha hecho los deberes en tiempo y forma, presentando una memoria que cumple con todos los requisitos técnicos, académicos y organizativos necesarios para garantizar una formación de excelencia que responda no solo a los más altos estándares académicos, sino también a las demandas de nuestro territorio y del ámbito sanitario».

La memoría será remitida al Ministerio

Un documento que ya ha sido remitido al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, que a su vez lo enviará a la Agencia de Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León, para su evaluación. Será el Ministerio el que en última instancia dará el visto bueno final.

En paralelo, desde la Universidad de León se sigue avanzando en la redacción del proyecto del nuevo edificio que albergará la futura Facultad de Medicina y que se ubicará en la parcela situada detrás del EGA y la Biblioteca San Isidoro en el campus de Vegazana.

Asimismo, se han iniciado las obras de adecuación de espacios destinados al laboratorio de anatomía en la Facultad de Ciencias de la Salud, donde se impartirán los primeros cursos del grado en Medicina, hasta la construcción del edificio. Además, ya se ha publicado la licitación para la adquisición del equipamiento de la sala de disección, cuyo plazo finaliza el próximo 15 de octubre.