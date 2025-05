Ana G. Barriada León Lunes, 5 de mayo 2025, 08:16 Comenta Compartir

Nació en Valencia del Cid en 1948 pero tras más de 45 años en León -ciudad a la que llegó desde Salamanca en 1978- se siente «100% leonés». Tras una vida «dedicada a la defensa del colectivo médico», bien como presidente del sindicato Cesm, bien como profesional, vuelve a revalidar 27 años después de su llegada al cargo la presidencia del Colegio de Médicos de León, y hace unos meses lo hacía del Consejo de Colegios de Médicos de la comunidad.

Con «fuerza, ganas» y el apoyo «incondicional» de su equipo, José Luis Díaz Villarig se pone al frente seis años más de los 3.000 colegiados de la provincia con importantes retos por delante que repasa con Leonoticias y tras un último proceso electoral rodeado de polémica.

PREGUNTA. En 1998 se proclamaba presidente y este 2025 lo vuelve a hacer

RESPUESTA. La primera vez que me presenté no tuve contrincante, no lo he tenido nunca y ahora tampoco. Lo que ha ocurrido en esta ocasión por razones que abordaremos supongo en esta entrevista ha hecho que tampoco haya habido elecciones ya que ha sido mi candidatura la única con todas las condiciones para seguir adelante.

¿Siente el apoyo de los compañeros?

Siempre. Yo no empecé en esto del Colegio. Diez años antes empecé con la defensa del colectivo médico con el sindicato Cesm, única organización sindical profesional médica con representación en las mesas sectoriales en España. Un compañero y yo lo fundamos en España y en León y todo esos años, y hasta el día de hoy, nos hemos dedicado a la defensa del colectivo médico en el ámbito profesional, laboral y económico.

Porque además de presidente del Colegio de Médicos lo es del sindicato en León, en Castilla y León y del Consejo del Colegios de Médicos de la comunidad

Y soy también el único asesor de la permanente del Consejo General de Colegios de Médicos de España y en particular del propio presidente desde hace unos 15 años por lo menos. Todos estos cargos van unidos a mi propia presidencia del Colegio. El Colegio de León es un colegio de referencia, y yo como presidente. Referencia en España por muchas razones, y todo va unido.

Si yo dejara de ser presidente, la sede del Colegio de Médicos de la comunidad que está en León por primera vez en la historia, dejaría de estarlo porque sería el presidente de otra provincia. Y como asesor del Consejo lo mismo. El daño sería mayor. No pasaría nada, pero yo me presento a las elecciones porque tengo la fuerza y las ganas y desde luego el equipo donde a nivel provincial y a nivel autonómico tengo el apoyo incondicional de todos.

¿Cómo ha vivido los días posteriores al anuncio de las elecciones y lo que ha pasado con la otra candidatura que se presentaba?

Nos ha dolido esta circunstancia. La Junta Directiva hemos dedicado nuestra vida a la defensa y representación del colectivo médico. Nunca hemos estado en la dirección, siempre hemos estado en contra. Las huelgas, las movilizaciones, las hemos hecho contra la administración. Y es curioso que los candidatos, las personas que venían a quererse hacer cargo legítimamente del Colegio, siempre han sido administración.

El que quería ser presidente (José Pedro Fernández) ha sido gerente de Atención Primaria y de hospitales, íntimamente unido a la que fuera consejera de Sanidad y a Francisco Igea. Desde luego yo no tengo nada con nadie, pero todo lo que hemos conseguido lo hemos hecho en contra de quien dirige. Y la mayoría de la candidatura era personas que habían estado en direcciones o subdirecciones médicas, dentro de vocalías había personas que se unían a revanchismos porque estos años en defensa del colectivo médico he tenido mis cosas con los sindicatos de clase.

¿El Colegio actuará de alguna manera por la presunta falsificación de una firma en las listas de la otra candidatura?

Sí. La propia Junta Electoral manifestó a la anterior Junta Directiva algo tan grave como la falsificación de una firma en una vocalía. Las listas tienen que ser cerradas, con una que falte ya no se podrían presentar, por lo tanto esa presunta falsificación tiene una importancia grandísima. No sé qué pasará pero la personas que dice que le han falsificado la firma ha hecho la denuncia penal pertinente.

El Colegio tiene la obligación de velar por la transparencia y aparte de lo penal, el Colegio debe saber por qué se ha hecho eso y quién lo ha hecho. El código deontológico y ético del Colegio que tiene las sanciones pertinentes e intentaremos saber quién lo ha hecho de los que forman la candidatura porque por ciencia infusa no ha salido. Lo intentaremos saber y después, si llegamos a unas conclusiones, se tomarán las medidas oportunas en León, en el Consejo de Colegios de Castilla y León y de España porque esto no ha ocurrido nunca en ningún colegio profesional, la falsificación de una firma para poder acceder a dirigir una corporación de derecho público, y es un delito.

Finalmente la Junta Electoral proclamaba su candidatura y estará seis años más al frente del Colegio. ¿Cómo afronta esta nueva etapa?

Con fuerza que si no tuviera, así como el apoyo de mucha gente, no me presentaría. He tenido la suerte de reunirme con personas de gran valía y en la toma de posesión a finales de este mes de mayo manifestaré mi agradecimiento a todas ellas porque les debo una parte importante de los éxitos, sin ellas no habría podido llegar a nada. La fuerza y las ganas las tengo, y el día que no las tenga la gente que me acompaña me lo dirá y ese día se habrá terminado.

Uno de los retos es la llegada de la Facultad de Medicina. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?

Yo no he sido rector de la ULE, ni consejero, ni presidente, pero mi influencia a lo largo de los años ha sido absolutamente decisiva para que la facultad de Medicina llegue a León. Lo digo claramente: la facultad de Medicina para venir a León ha tenido todas las trabas del mundo. Quitando las fuerzas sociales y los diferentes alcaldes que han pasado estos años en León, nadie apostaba por esa facultad. Y, desde luego, la universidad de León no era. Hasta el último momento los rectores anteriores compromiso con que llegara a León la Facultad de Medicina no lo han tenido.

«La Facultad de Medicina es de médicos y los que deben impartir clase no son ni veterinarios ni farmacéuticos» José Luis Díaz Villarig Presidente del Colegio de Médicos de León

Hace muchos años, cuando era consejero de Sanidad Guisasola, yo lo inicié. Fue el momento en el que transmití a la sociedad que se debía poner los estudios en León ya que querían ampliar el número de estudiantes en Salamanca y Valladolid pero los decanos de las facultades decían que eso iba a perjudicar la formación. Por lo tanto, lo normal es que hubiera una facultad de Medicina en León, y posteriormente se unió Burgos.

Todo eran problemas en aquel momento tanto por la administración de la comunidad como por la universidad, y aquello quedó como quedó. He seguido trabajando entre bambalinas y sin el esfuerzo que he hecho yo, que no he dicho nunca, creo que la facultad nunca habría venido a León.

¿Cómo va el proceso para facultar a los médicos a impartir clase?

Ahora está lanzado. Ahora sí hay interés por parte de la Universidad, sobre todo de la rectora y algunas personas del equipo. Tiene interés la Consejería de Sanidad y de Educación, el presidente Alfonso Fernández Mañueco, interés porque haya facultades en León y en Burgos, y desde luego tiene las fuerzas sociales del pueblo de León y de su alcalde porque políticamente todos han querido. Creo que irá a buen fin.

La facultad de Medicina es de médicos, eso es indudable. Y los que tienen que impartir clase no deben ser veterinarios ni farmacéuticos, tienen que ser médicos. Es difícil esto que digo, pero se tiene que hacer por todos los medios, y creo que hay médicos más que suficientes para dar la formación que tienen que dar y será un éxito.

Y que los profesionales que salgan de la facultad se queden en León

Eso es más complicado. El médico no está atado a nadie, debe ser libre. Lo que tenemos que darle es las posibilidades y beneficios para que León sea lo atractivo que tiene que ser. Hoy, lamentablemente por ciertas discriminaciones que tiene esta provincia con respecto a otras de la comunidad, no tiene esa ilusión y la alegría de poder hacer que vengan. Tenemos problemas importantes como en El Bierzo como zona de difícil cobertura en lo que estamos trabajando.

«León tiene discriminaciones frente a otras provincias y debemos darle a los médicos la posibilidad de quedarse» José Luis Díaz Villarig Presidente del Colegio de Médicos de León

Debemos darles esa ilusión, la alegría y las posibilidades de desarrollarse en León. Así vine yo en 1978 y aquí estoy, he trabajado en muchísimas ámbitos y estoy tan contento, así como tantos otros. El hombre no es de donde nace sino de donde pace, por lo tanto yo me considero 100% leonés.

Esas desigualdades territoriales de las que habla, ¿cómo las arreglamos?

Denunciándolo. El Consejo de Colegios de Médicos de Castilla y León hemos elaborado un estudio demográfico que demuestra que no somos todos iguales. El número de médicos por 100.000 habitantes que tiene León no es el mismo que Soria, Burgos, Salamanca o Valladolid. También en cuanto a las especialidades. Es un tema que tenemos que solucionar porque todos tenemos el mismo derecho. Estamos detrás tanto el sindicato como el consejo de colegios de las zonas de difícil cobertura para atajar los problemas que tiene por ejemplo El Bierzo. Es un tema complicado pero en el que hay que trabajar y luchar todos.

Y hay también componentes sociales como vías de penetración, desplazamientos, el clima... León fue todo en España, así lo dice su himno, pero no podemos vivir de hace 800 años. Es un recuerdo enorme para los leoneses pero hay otras cosas que tenemos que luchar todos los que representamos a los diferentes colectivos en esta provincia.

Ampliar Presidente y secretaria del Colegio en un momento de la entrevista. Sandra Santos

El próximo 19 reuniremos en Valladolid a seis consejeros de las comunidades más grandes para hablar sobre este estudio y sobre qué va a pasar con el índice de reposición de los médicos. Si el Ministerio no toma nota habrá un paro de médicos en ciertas especialidades y la sociedad no se puede permitir que haya un paro médico. El ministerio lo tiene que solucionar, y también otros problemas como el estatuto marco y las modificaciones que perjudicarían al colectivo. Si el médico no está en condiciones óptimas de funcionamiento los perjudicados somos todos. La sanidad es el bien mas preciado que tiene el ser humano porque sin salud no existe nada.

Llegan otros retos con la irrupción de la inteligencia artificial. ¿Cómo se está adaptando el colectivo?

Nadie sabe perfectamente lo que va a ocurrir. A ciertas especialidades les va a afectar enormemente y a otras menos. Las que se pueden llegar a aprovechar más tendrán problemas para sobrevivir, pero es la ley de vida. Ya está siendo una herramienta y estamos haciendo estudios con especialistas para poder trabajar con ello.

¿Qué legado le gustaría dejar en el Colegio?

En las condiciones laborales, económicas y profesionales de los últimos veintimuchos años algo he tenido que decir y más tendré que decir porque esto no para. Las subidas laborales, las condiciones, la hora de guardia, la carrera profesional... todo lo he firmado yo. Los médicos con una edad determinada se acuerdan porque todos hemos luchado conjuntamente por ello, pero los más jóvenes creen que ha venido por ciencia infusa, y no. Las generaciones anteriores conmigo, que tengo el placer de estar al frente de el colectivo, hemos trabajado por intentar que tengan lo mejor y así hasta el día de hoy.