Ana G. Barriada León Domingo, 19 de octubre 2025, 09:13 Comenta Compartir

Cada vez es más raro encontrar una familia en la que el cáncer de mama no haya entrado. El aumento de la incidencia de este tumor, el más frecuente entre las mujeres en España y el segundo en prevalencia en el conjunto del país, se nota año tras año. Este 2025, se espera que más de 37.000 pacientes reciban el diagnóstico, la mayoría de ellas mujeres. En 2024, solo en la provincia de León se registraron 381 casos.

Como cada 19 de octubre se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, una jornada en la que seguir apostando por la investigación como herramienta para mejorar la tasa de supervivencia y un motivo para recordar a las que ya no están y seguir trabajando porque las supervivientes tengan una calidad de vida óptima.

El equipo médico que acompaña a las mujeres que transitan por el duro camino de la enfermedad es fundamental. Son su apoyo, su guía, las personas en las que confían y a las que siguen en un proceso nada sencillo. Hablamos con Mariana López Flores (Nicaragua, 1989), oncóloga en el Hospital de León del que fue la primera residente de oncología médica y al que lleva vinculada desde que realizó su residencia, para conocer cómo abordan la enfermedad y el presente y futuro de los tratamientos.

PREGUNTA: ¿Quiénes y cómo trabajáis en el Caule para tratar a las pacientes oncológicas con tumores de mama?

RESPUESTA: En el grupo de unidad de cáncer de mama somos tres personas: el jefe de servicio, el doctor Andrés García Palomo; la doctora Ana López y yo. En oncología contamos con grupos de trabajo divididos en patologías que son los comités multidisciplinares. En el caso del cáncer de mama, el comité está compuesto por diferentes especialistas que participan en el diagnóstico (radiólogos y patólogos), el tratamiento (cirujanos, oncólogos médicos y oncólogos radioterapeutas) y en el seguimiento (oncólogos radioterapeutas, cirujanos y oncólogos médicos).

¿Cómo llegan las pacientes a vuestra unidad?

Entran habitualmente a través del cribado poblacional -las llamadas mamografías- o a través de su médico de cabecera al que acuden cuando se notan un bultito y son derivadas a realizarse una prueba de imagen.

¿Cuál es el perfil más habitual de pacientes?

Cada vez tenemos pacientes más jóvenes diagnosticadas, y estamos viendo que aumentan las que llegan con enfermedades agresivas. Esto se puede deber a factores ambientales y alimenticios que son una parte de los miles de factores que hay. Hábitos alimenticios, falta de ejercicio, contaminación ambiental... todo esto recae en la incidencia del cáncer en gente cada vez más joven.

En defensa de las mamografías «Pocas neoplasias tienen un diagnóstico temprano. Debemos aprovechar los cribados con mamografía porque nos da muchísimos beneficios diagnosticar a una paciente en estadios tempranos de la enfermedad»

En el caso de León por la franja de edad que tenemos en la provincia vemos también personas más mayores. El cribado hace unos años se amplió hasta los 75 años cuando antes estaba en 70, y notamos un incremento en las pacientes que se atendían al año. Se tomó la decisión de aumentar la franja de edad porque cada vez hay mayor esperanza de vida.

Y en cifras, ¿notáis también ese aumento de casos?

Todos los años notamos que la incidencia aumenta, tanto de tumores en general como de cáncer de mama en concreto. En la última estimación que se ha hecho se ha notado un incremento del 3,3%. Se estima que este 2025 que todavía no ha acabado se diagnostiquen más de 37.600 nuevos casos de cáncer de mama en España.

Comentaba que el cribado de las mamografías es una de las principales vías por las que se detectan los tumores. Tras el escándalo con las pruebas de Andalucía se ha demostrado la importancia de que este cribado funcione

Son fundamentales y es importante que las pacientes confíen en ellos. El cáncer de mama es el más diagnosticado entre mujeres en España y es muy importante que existan estas herramientas. Hay pocas neoplasias que tienen un diagnóstico temprano. Los tumores de colon, de próstata, de cérvix y de mama se pueden diagnosticar de forma temprana y debemos aprovechar estas pruebas que además no son invasivas. Nos da muchísimos beneficios diagnosticar a una paciente en estadios tempranos frente a una enfermedad avanzada.

Se habla cada vez más de tratamientos personalizados. ¿Cómo se aborda desde el Caule la enfermedad?

Tenemos estrategias de tratamiento dependiendo del escenario en el que nos encontremos en el momento del diagnóstico. En estadios tempranos nuestros objetivo es curativo y que no haya recaídas. Cuando el diagnóstico llega con una enfermedad más avanzada el objetivo es prolongar la vida con calidad para la paciente.

Contamos con tratamientos de práctica clínica habitual que en España tenemos aprobados los mismos y es una gran ventaja y, además, está la estrategia dentro del ensayo clínico gracias a la que las pacientes pueden acceder a fármacos y estrategias que de otra forma no podrían. Se ha creado un grupo de trabajo con todos los oncólogos de la comunidad que nos dedicamos a cáncer de mama y podemos derivar pacientes de un centro a otro para que puedan recibir tratamientos dentro de los diferentes ensayos clínicos que hay en los hospitales. Está funcionando muy bien y es una de las grandes mejoras que hemos tenido en la comunidad en el abordaje del cáncer de mama en los últimos años.

¿Cómo funciona este sistema de movilidad en los ensayos clínicos?

Las pacientes lo han recibido muy bien porque normalmente son muy receptivas a lo que propone su oncólogo. Es algo que ha cambiado la forma de tratar la enfermedad en la comunidad ya que los hospitales no estamos aislados, sino que contamos con el apoyo de los compañeros. Se ha creado una red de trabajo en la que podemos derivar a las pacientes al ensayo que creemos que le puede beneficiar aunque esté en otro centro y es algo muy importante.

Avances en los tratamientos «El futuro pasa por la investigación, la colaboración entre profesionales y los tratamientos más personalizados»

En el Hospital de León ahora tenemos diez ensayos en fase de reclutar, tanto ensayos de investigación de datos como clínicos con la utilización de fármacos y en seguimiento tenemos otros once ensayos.

El futuro en los tratamientos ¿por dónde pasa?

Por la investigación y la colaboración entre centros y profesionales. Nos beneficiamos mucho de la colaboración con centros de la comunidad y hospitales de referencia de Madrid o Barcelona.

El futuro pasa también por tratamientos más personalizados. Cada paciente tiene un tipo de tumor específico, con características moleculares concretas, y el tratamiento se dirige a la personalización para que tengan una mayor eficacia, que los resultados de control de la enfermedad sean mejores y que las pacientes tengan menos efectos secundarios. Porque las diagnosticadas tienen que vivir más pero, sobre todo, tienen que vivir con calidad.

En el camino por la enfermedad, ¿qué papel juegan las asociaciones como Almom o Contra el Cáncer?

Desde el servicio nosotras intentamos colaborar en la mayor cantidad de actividades posibles. De las primeras y principales cosas que hacemos en la consulta cuando conocemos a una paciente es darle el panfleto de información de Almom y de la Asociación Española Contra el Cáncer para que tengan esa información. Muchas veces en la primera consulta, que es bastante duda, hay muchas cosas del día a día que quedan sin resolver porque nos centramos en el tratamiento. De ahí la importancia de estos grupos que están compuestos principalmente por mujeres que han superado la enfermedad o que se encuentran en el proceso, porque ayudan a que se sientan arropadas, les brindan apoyo durante el tratamiento, en el diagnóstico... y sobre todo una vez finalizado el proceso porque les ayudan a incorporarse a su nueva normalidad.

Asociaciones que ayudan a mejroar la calidad de vida «Las pacientes tienen que vivir más pero, sobre todo, vivir con calidad. El papel de las asociaciones para acompañarlas y apoyarlas en importantísimo»

Cuando finaliza el tratamiento habitualmente las pacientes no regresan a su vida de antes, tienen una nueva normalidad por las secuelas de la cirugía y todo el proceso, y que otras pacientes que han pasado por eso las apoyen es fundamental.

También es importante el papel de los talles y charlas que se organizan

Ana López y yo intentamos guiar las charlas que se hacen cuando se cuenta con compañeros que hablan sobre ejercicio físico orientado al cáncer o alimentación en el mismo sentido. Muchas veces cuando estas recomendaciones o pautas llegan de la mano del oncólogo que los trata los pacientes tienen una mayor aceptación.

Claro, porque al final sois el referente para ellas

Sí, somos su referencia a la hora de transitar la enfermedad y confían en lo que les planteamos.

En ese sentido, ¿qué mensaje le daría a una mujer que acaba de ser diagnosticada o a los familiares que la acompañarán en el proceso?

Una de las cosas más importantes es que tienen que confiar en el equipo que lleva su enfermedad. En el oncólogo, pero también en los radioterapeutas, en los radiólogos que hacen el diagnóstico, en los cirujanos que las operan, en las enfermeras que son una parte muy importante, fundamental, y que muchas veces son las que más presentes están en los tratamientos. Que confíen en que tenemos en España una sanidad de primera, que siempre vamos a trabajar por el bien de las pacientes y que tienen que confiar porque siempre van a encontrar en su oncólogo y en su equipo a gente que quiere lo mejor para ellas.