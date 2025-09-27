Fecha, recorrido e inscripciones para la XI Carrera de la Mujer contra el cáncer de mama en León El plazo para participar en el encuentro que recauda fondos para investigar la enfermedad ya se ha abierto

Ana G. Barriada León Sábado, 27 de septiembre 2025, 09:21 Comenta Compartir

Una marea rosa volverá a inundar las calles de la ciudad de León el mes de octubre para recaudar fondos para la investigación del cáncer de mama. La asociación Almom ya tiene fecha para la XI edición de la Carrera de la Mujer que propone a toda la sociedad leonesa salir a la calle por una buena causa.

Será el domingo 26 de octubre cuando, a las 11:00 horas, comience la marcha con salida y llegada en el Hispánico y que en un recorrido de cinco kilómetros demuestra que lo importante es participar con el objetivo común de recordar a las que ya no están y unidos trabajar para avanzar en la investigación de la enfermedad.

Las inscripciones para participar en la carrera que cada año reúne a más de 6.000 personas ya están abiertas consolidándose como uno de los eventos deportivos y sociales más destacados del otoño en la provincia.

Cómo, cuándo y dónde apuntarse

El precio del dorsal solidario es de 10 euros y el plazo de inscripción, ya abierto, concluye el 22 de octubre. Apuntarse a la carrera es muy sencillo, bien a través de la web de la asociación (carreradelamujerleon.com), bien en la propia sede de Almom (calle Burgo Nuevo,15) y en establecimientos asociados.

Desde la asociación se invita a toda la ciudadanía a sumarse a esta iniciativa que combina deporte, solidaridad y concienciación recordando siempre que cada paso cuenta en la lucha contra el cáncer de mama y en la apuesta por la investigación que salva vidas.