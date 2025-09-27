leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Dos participantes en la Carrera de la Mujer de 2024. L.G

Fecha, recorrido e inscripciones para la XI Carrera de la Mujer contra el cáncer de mama en León

El plazo para participar en el encuentro que recauda fondos para investigar la enfermedad ya se ha abierto

Ana G. Barriada

Ana G. Barriada

León

Sábado, 27 de septiembre 2025, 09:21

Una marea rosa volverá a inundar las calles de la ciudad de León el mes de octubre para recaudar fondos para la investigación del cáncer de mama. La asociación Almom ya tiene fecha para la XI edición de la Carrera de la Mujer que propone a toda la sociedad leonesa salir a la calle por una buena causa.

Será el domingo 26 de octubre cuando, a las 11:00 horas, comience la marcha con salida y llegada en el Hispánico y que en un recorrido de cinco kilómetros demuestra que lo importante es participar con el objetivo común de recordar a las que ya no están y unidos trabajar para avanzar en la investigación de la enfermedad.

Las inscripciones para participar en la carrera que cada año reúne a más de 6.000 personas ya están abiertas consolidándose como uno de los eventos deportivos y sociales más destacados del otoño en la provincia.

Cómo, cuándo y dónde apuntarse

El precio del dorsal solidario es de 10 euros y el plazo de inscripción, ya abierto, concluye el 22 de octubre. Apuntarse a la carrera es muy sencillo, bien a través de la web de la asociación (carreradelamujerleon.com), bien en la propia sede de Almom (calle Burgo Nuevo,15) y en establecimientos asociados.

Desde la asociación se invita a toda la ciudadanía a sumarse a esta iniciativa que combina deporte, solidaridad y concienciación recordando siempre que cada paso cuenta en la lucha contra el cáncer de mama y en la apuesta por la investigación que salva vidas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Investigan la muerte de una joven que se despeñó de madrugada en una carretera de Picos de Europa
  2. 2 Un herido de 25 años en un accidente entre un patinete y un vehículo en el centro de León
  3. 3 PSOE y UPL aprueban la ZBE en León y abren la puerta a las multas en las calles peatonales del centro
  4. 4 Un pasacalles de luz, percusión y correfuegos para iniciar San Froilán en León
  5. 5 Come y Calle 2025: siete nuevas food trucks y ocho ausencias destacadas en San Froilán
  6. 6 Once restaurantes de León, en el 10% de los mejores de Tripadvisor
  7. 7 Dos detenidos y un investigado por varios robos en La Bañeza y Santa María del Páramo
  8. 8 Casillas bendice a Fran González: «Hay muchas esperanzas puestas en él»
  9. 9 UPL lleva a las Cortes una moción para pedir un referéndum sobre autonomía en León, Zamora y Salamanca
  10. 10 El Erte de «fuerza mayor» en PlusContacto tendrá una duración «máxima» de seis meses

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Fecha, recorrido e inscripciones para la XI Carrera de la Mujer contra el cáncer de mama en León

Fecha, recorrido e inscripciones para la XI Carrera de la Mujer contra el cáncer de mama en León