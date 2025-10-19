Las cifras del cáncer de mama en León: 381 mujeres fueron diagnosticadas en 2024 Es el cuarto tipo de cáncer más frecuente en la provincia y el primero con mucha distancia del segundo entre las mujeres

Ana G. Barriada León Domingo, 19 de octubre 2025, 09:13

Son cifras detrás de las que hay personas pero que ayudan a comprender la dimensión real de una enfermedad por desgracia prácticamente presente en todas las familias. El pasado año, 381 mujeres fueron diagnosticadas en la provincia de León con cáncer de mama. En esta ocasión el conjunto de los diagnósticos corresponden a mujeres.

Se sitúa como el cuarto tipo de cáncer más frecuente en el territorio provincial, solo superado por el colorrectal (512), el de próstata (422) y el de pulmón (382). Sin embargo, entre mujeres sí es, con diferencia, el más habitual. Le siguen el colorrectal (201), el de pulmón (101) y el de útero (80).

Los 381 nuevos casos de cáncer se diagnosticaron principalmente entre mujeres mayores de 75 años (90 casos), seguidos de la franja de edad de 60 a 64 años (49); con 48 casos entre los 55 a 59 años; 45 entre mujeres de 65 a 69 años; 41 de 50 a 54 años, 73 en mujeres entre 70 y 74 años y 33 casos en el grupo de edad de 45 a 49 años.

En el conjunto de España fueron casi 36.000 las personas que recibieron el pasado año el diagnóstico, según reflejan los datos que recoge el observatorio del cáncer de la Asociación Española Contra el Cáncer que en 2024 atendió a más de 23.000 personas afectadas tanto pacientes como familiares a través de los servicios de apoyo psicológico, social y de orientación médica.

Las mamografías

Una realidad que este 2025 toma si cabe más importancia por el escándalo de las mamografías en Andalucía que ha movilizado a buena parte de la sociedad a la hora de exigir una revisión y apuesta por el sistema público para detectar estas enfermedades.

En este contexto y en el marco de del Día Mundial contra el Cáncer de Mama que se conmemora cada 19 de octubre, la asociación lanza este año una campaña de concienciación bajo el lema ''Nos lo tomamos a pecho', una iniciativa que pone el foco en lo que realmente significa vivir con cáncer de mama más allá del diagnóstico y el tratamiento.

Y es que el 24% de los diagnósticos de cáncer de mama se produce en mujeres menores de 50 años y, aunque gracias a la investigación la supervivencia media es de un 85%, para la asociación es necesario hacer un llamamiento «a toda la sociedad, desde la atención sanitaria hasta las instituciones públicas, para poder dar respuesta a las pacientes y supervivientes que conviven con las secuelas de la enfermedad».

Un análisis de la situación que afrontan las diagnosticadas

Las necesidades de las personas con cáncer de mama han ido evolucionando acorde a la evolución de la propia sociedad. Necesidades vinculadas al ámbito laboral, sexual o vivencial en su entorno han aparecido o han dejado de ser privadas. Por ejemplo, según datos del Estudio del Observatorio del Cáncer de la Asociación, en la fase de supervivencia, en datos, casi el 65% tienen miedo con frecuencia a que el cáncer reaparezca, el 57% dice estar preocupadas por su aspecto físico debido al cáncer y sus tratamientos y el 36% dice tener mala calidad de vida.

En cuanto a su salud sexual, el 46% de las supervivientes declara sentirse molesta por ser incapaces de mantener relaciones sexuales con la frecuencia deseada y el 55% continúa evitando la actividad sexual debido al impacto emocional, también por los efectos secundarios de los tratamientos, como la sequedad vaginal, el dolor durante las relaciones o los cambios hormonales.

Además, 1 de cada 4 mujeres tiene o tuvo problemas económicos durante el proceso de la enfermedad, un aspecto que se agrava en las mujeres más jóvenes. En general, se sienten presionadas por los mensajes de autoexigencia de la sociedad. Sin embargo, también coinciden en que, en ocasiones, se sienten fortalecidas porque el cáncer les hace replantearse prioridades.