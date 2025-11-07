Piden empezar a sancionar «en una semana» a los patinetes eléctricos de León UPL califica de «selva circulatoria» el uso que se hace de estos vehículos de movilidad personal que «campan a sus anchas» por la ciudad

La entrada en vigor de la Ordenanza Municipal de Movilidad establece normas reguladoras de obligado cumplimiento, no solo para bicicletas, sino también para los patinetes eléctricos, que era muy demandado por los leoneses teniendo en cuenta «el enorme riesgo que para la integridad de los peatones supone la circulación de los patinetes eléctricos, fundamentalmente, que en muchas ocasiones circulan a velocidades excesivas».

La Ordenanza que entra en vigor regula en su artículo 20 y 21 las normas de obligado cumplimiento para estos vehículos de movilidad personal, pero desde el Grupo Municipal de UPL consideran que en la actual situación de circulación viaria en que los patinetes o vehículos de movilidad personal «campan a sus anchas» por todos los lugares de la ciudad, se hace precisa una estrecha vigilancia de la Policía Local que comience, de modo inmediato, a informar a los usuarios de esos vehículos en la primera semana de entrada en vigor de modo reiterado, e inmediatamente a sancionar pasada esa semana a todos aquellos que incumplan flagrantemente la normativa aprobada «que establece normas muy claras» por donde no van a poder circular y al mismo tiempo aquellas normas establecidas para su propia seguridad como el casco de protección homologado y circulación con prendas o elementos luminosos o retro reflectantes.

Desde el Grupo Municipal de UPL entienden que hay que ser muy rigurosos en la exigencia del cumplimiento de la normativa aprobada para evitar la situación de auténtica selva circulatoria a la que estábamos acostumbrados a ver hasta la fecha, como al inicio decíamos, con el grave riesgo para la seguridad, no solo de los peatones, sino también de los propios usuarios de estos vehículos de movilidad personal, por lo que la presencia de la Policía Local en nuestras calles se hace más necesaria en estos momentos.