leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de un patinete.

Herida una menor tras chocar su patinete contra un coche en Villaobispo

El accidente de la joven de 14 años, con una posible fractura de pierna, se produjo minutos antes de las 17:48 horas

Leonoticias

Leonoticias

León

Martes, 28 de octubre 2025, 18:13

Comenta

Una menor de 14 años ha resultado herida tras un accidente de tráfico en la tarde de este martes. La joven chocó su patinete contra un turismo en la calle Real, en Villaobispo de las Regueras.

El suceso se ha producido minutos antes de las 17;48 horas, cuando el Servicio de Emergencias 112 ha recibido el aviso.

Hasta el lugar, se ha trasladado la Policía Local de Villaquilambre y una ambulancia de Emergenias Sanitarias - Sacyl para atender a la herida que circulaba en patinete, que se encontraba consciente y lesionado en una pierna, con una posible fractura.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El ceda el paso más inútil de León
  2. 2 Buscan en una balsa de Ribadesella a Maritrini y a su bebé, desaparecidas en León en 1987
  3. 3 Denuncian un presunto uso indebido del coche oficial y «trato vejatorio» del jefe de la comisaría
  4. 4 Los quioscos de la Pícara y San Marcos volverán a la vida
  5. 5 Reabierta la autopista entre León y Asturias tras el corte por el vuelco de un camión
  6. 6 Rubén es culpable por unanimidad de asesinar a su madre en Nochebuena
  7. 7 La Base Aérea de León busca quién gestione su bar por 0 euros
  8. 8 Dos terremotos sacuden León durante el fin de semana
  9. 9 Sancionan con más de 72.000 euros a UPL por infracciones en las últimas elecciones municipales
  10. 10 El emotivo rescate de Bomberos de León a una perra que cayó a una bodega: «Más buena no puede ser»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Herida una menor tras chocar su patinete contra un coche en Villaobispo

Herida una menor tras chocar su patinete contra un coche en Villaobispo