Herida una menor tras chocar su patinete contra un coche en Villaobispo El accidente de la joven de 14 años, con una posible fractura de pierna, se produjo minutos antes de las 17:48 horas

Leonoticias León Martes, 28 de octubre 2025, 18:13 Comenta Compartir

Una menor de 14 años ha resultado herida tras un accidente de tráfico en la tarde de este martes. La joven chocó su patinete contra un turismo en la calle Real, en Villaobispo de las Regueras.

El suceso se ha producido minutos antes de las 17;48 horas, cuando el Servicio de Emergencias 112 ha recibido el aviso.

Hasta el lugar, se ha trasladado la Policía Local de Villaquilambre y una ambulancia de Emergenias Sanitarias - Sacyl para atender a la herida que circulaba en patinete, que se encontraba consciente y lesionado en una pierna, con una posible fractura.

Temas

Sacyl

Villaquilambre