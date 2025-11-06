Novedades para los conductores de patinete en León: solo mayores de 16 años y obligatorio el casco Los Vehículos de Movilidad Personal tendrán consideración de vehículos y también los conductores, en ningún caso menores de 16 años

Leonoticias León Jueves, 6 de noviembre 2025, 12:52 | Actualizado 13:03h.

La nueva Ordenanza de Movilidad del Ayuntamiento de León contempla novedades en cuanto a la circulación con Vehículos de Movilidad Personal (VMP), que tendrán la consideración de vehículos y las personas que los conducen, de conductores.

Por ello, no podrán circular con ellos menores de 16 años. Las personas que se muevan por la ciudad de León con este tipo de transporte deberán hacerlo por vías y áreas de prioridad peatonal sin acceso restringido de vehículos, calzada de Zonas 30, ciclo carriles, carriles bici, sendas ciclables y acera-bici. Por lo tanto, no podrán circular por aceras, paseos, vías y áreas de prioridad peatonal con acceso parcialmente restringido, entre otras.

Además, la nueva Ordenanza obliga al uso de casco de protección homologado o certificado y también indica que los usuarios de VMP deberán facilitar su visibilidad con alguna prenda o elemento luminoso o retrorreflectante, alertando de su presencia a otros usuarios de las vías. Su uso será obligatorio entre el ocaso y salida del sol o en condiciones meteorológicas o ambientales que disminuyan sensiblemente la visibilidad.

Todo ello, de forma previa a la llegada del mes de enero de 2026 que obligará a los Vehículos de Movilidad Personal (VMP) a registrarse en la Dirección General de Tráfico y a disponer de un seguro obligatorio de cara a posibles accidentes.