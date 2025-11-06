leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagende archivo de un patinete eléctrico.

Novedades para los conductores de patinete en León: solo mayores de 16 años y obligatorio el casco

Los Vehículos de Movilidad Personal tendrán consideración de vehículos y también los conductores, en ningún caso menores de 16 años

Leonoticias

Leonoticias

León

Jueves, 6 de noviembre 2025, 12:52

Comenta

La nueva Ordenanza de Movilidad del Ayuntamiento de León contempla novedades en cuanto a la circulación con Vehículos de Movilidad Personal (VMP), que tendrán la consideración de vehículos y las personas que los conducen, de conductores.

Por ello, no podrán circular con ellos menores de 16 años. Las personas que se muevan por la ciudad de León con este tipo de transporte deberán hacerlo por vías y áreas de prioridad peatonal sin acceso restringido de vehículos, calzada de Zonas 30, ciclo carriles, carriles bici, sendas ciclables y acera-bici. Por lo tanto, no podrán circular por aceras, paseos, vías y áreas de prioridad peatonal con acceso parcialmente restringido, entre otras.

Además, la nueva Ordenanza obliga al uso de casco de protección homologado o certificado y también indica que los usuarios de VMP deberán facilitar su visibilidad con alguna prenda o elemento luminoso o retrorreflectante, alertando de su presencia a otros usuarios de las vías. Su uso será obligatorio entre el ocaso y salida del sol o en condiciones meteorológicas o ambientales que disminuyan sensiblemente la visibilidad.

Todo ello, de forma previa a la llegada del mes de enero de 2026 que obligará a los Vehículos de Movilidad Personal (VMP) a registrarse en la Dirección General de Tráfico y a disponer de un seguro obligatorio de cara a posibles accidentes.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un hombre en un sex shop de León
  2. 2 Se viraliza el vídeo del abandono de tres cachorros en la protectora de León
  3. 3 Un conflicto vecinal deja sin internet a 15 vecinos y obliga a algunos a abandonar un pueblo de León
  4. 4 Reafirman siete años de prisión por agredir sexualmente a una mujer que esperaba a su novio en un hotel de León
  5. 5 El vuelco de un camión en un pueblo de León moviliza a la Guardia Civil y a los Bomberos de León
  6. 6 Sáenz de Miera será como la avenida Europa o la Condesa
  7. 7 Ya hay fecha y lugar para el encendido navideño: 18 metros de árbol y paraguas
  8. 8 ¿Qué ha pasado con el campo de fútbol que iba a pagar Aspire en León?
  9. 9 Los vecinos de Riofrío denuncian que «las vacas siguen cruzando la carretera y un día alguien se va a matar»
  10. 10 Ignacio Tejera, empresario leonés del año 2025

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Novedades para los conductores de patinete en León: solo mayores de 16 años y obligatorio el casco

Novedades para los conductores de patinete en León: solo mayores de 16 años y obligatorio el casco