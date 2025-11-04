leonoticias - Noticias de León y provincia

Una ambulancia en una calle de León.

Atropellan a un joven que circulaba en patinete eléctrico en León

El suceso tuvo lugar en el puente de la avenida General Gutiérrez Mellado y el herido presentaba lesiones leves

León

Martes, 4 de noviembre 2025, 14:29

Un joven de 24 años ha resultado herido tras ser atropellado por un turismo cuando circulaba con su patinete eléctrico.

El suceso tuvo lugar a las 13:54 horas en el puente sobre el río Bernesga de la avenida del General Gutiérrez Mellado tras la colisión de un turismo y un patinete eléctrico.

El joven resultó herido leve en un incidente en el que intervinieron agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local de León además de una ambulancia para atender al herido.

