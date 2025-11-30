Las noticias imprescindibles de este domingo 30 de noviembre en León Un rápido repaso por la actualidad de León y su provincia con las que han sido las noticias más vistas de esta jornada

Leonoticias León Domingo, 30 de noviembre 2025

1 Apuñalado de gravedad en la cara un joven de 24 años en La Bañeza

Un joven de 24 años ha resultado herido de gravedad la madrugada de este domingo 20 de noviembre en La Bañeza tras ser apuñalado en la cara. Es el tercer apuñalamiento ocurrido este fin de semana en la provincia.

2 Un derrumbe obliga al cierre total de la Ruta del Cares: Caín pierde el acceso

La Ruta del Cares, uno de los recorridos de senderismo más frecuentados por los leoneses y punto de unión entre Caín y Poncebos, ubicado en Asturias, ha quedado completamente cerrada al paso este domingo 30 de noviembre tras un derrumbe registrado en el paraje de La Viña, en la vertiente asturiana de los Picos de Europa.

3 Control en el rastro de León: un dispositivo conjunto lucha contra la venta de productos falsificados

La Policía Local de León llevó a cabo durante la mañana de este domingo, 30 de noviembre, un amplio dispositivo conjunto con la Policía Nacional en el rastro de la capital leonesa.

4 Un incendio en la vivienda de un edificio de dos plantas en Trobajo deja una mujer herida

Una mujer ha resultado herida en el incendio de un edificio de dos plantas en Trobajo del Camino, concretamente en la calle la Fragua número 5. El suceso se ha producido a las 12:57 horas de este domingo, cuando loos Servicios de Emergencias han recibido el aviso.

5 La nieve vuelve a León: carreteras y puertos afectados por el temporal

La nieve ha regresado a la provincia de León dejando las primeras complicaciones importantes en la red viaria. Según informó la Subdelegación del Gobierno a las 09:00 horas de este 30 de noviembre de 2025, varios puertos de montaña presentan ya nieve y hielo en la calzada, lo que hace obligatorio el uso de cadenas para poder circular.

6 La Primitiva deja un premio de más de medio millón de euros en una localidad leonesa

La suerte ha vuelto a sonreír a la provincia de León después de una temporada en la que los grandes premios parecían esquivarla. El sorteo de La Primitiva celebrado este sábado, 29 de noviembre de 2025, ha dejado un importante pellizco en La Bañeza, donde uno de los dos boletos acertantes de Primera Categoría (6 aciertos) ha sido validado.

7 Detenido un hombre por actos de exhibicionismo ante menores en un centro comercial de Ponferrada

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Ponferrada han detenido a un hombre de 41 años como presunto autor de un delito de exhibicionismo cometido en la tarde del pasado domingo en el centro comercial La Rosaleda.

8 «Creo que deberíamos estar muy orgullosos de la formación que recibimos en León»

Paula Rodríguez (León, 1988) es una leonesa que, como tantas otras, estudió en el colegio La Asunción y más tarde optó por licenciarse en Biotecnología en la Universidad de León. Sin embargo, su desarrollo laboral fue muy diferente al habitual y, ahora, desde Richmond (Virginia), donde vive y trabaja desde hace siete años y medio, cuenta a leonoticias su dilatada trayectoria por países como Inglaterra, Suecia o el estado de Georgia (EEUU).

9 Los vendedores de la baliza V-16 creen que será un 'boom' de ventas mayor que la TDT

A pocas semanas de que entre en vigor la obligatoriedad de llevar en el vehículo la baliza luminosa V-16 conectada, el próximo 1 de enero de 2026, la DGT recuerda a todos los conductores la necesidad de disponer de un dispositivo homologado para señalizar averías y accidentes en carretera. Este dispositivo sustituirá definitivamente a los triángulos de emergencia y tiene como objetivo reducir la siniestralidad. Al igual que en el resto de España, su llegada inminente está despertando dudas de todo tipo.

10 ¿Qué implicará para León ser 'Gran Ciudad'? descentralización, participación y gestión eficaz

La calificación de 'Gran Ciudad' amparada por la Ley 57/2003 de modernización del gobierno local traerá cambios significativos para León. Esta nueva categoría implica una mayor descentralización del poder, un aumento de la participación ciudadana y una mejora en la gestión pública.