Un incendio en la vivienda de un edificio de dos plantas en Trobajo deja una mujer herida Los Servicios de Emergencias han enviado una ambulancia al lugar para atender a una mujer de 90 años

Leonoticias León Domingo, 30 de noviembre 2025, 13:26 | Actualizado 13:36h. Comenta Compartir

Una mujer ha resultado herida en el incendio de un edificio de dos plantas en Trobajo del Camino, concretamente en la calle la Fragua número 5. El suceso se ha producido a las 12:57 horas de este domingo, cuando loos Servicios de Emergencias han recibido el aviso.

El foco ha tenido su origen en la planta baja del edificio y la herida es una mujer de 90 años afectada por inhalación de humo que se encuentra consciente.

Se ha trasladado aviso a Policía Local de San Andrés de Rabanedo, a Policía Nacional, a los Bomberos de León y a Emergencias sanitarias - Sacyl que envía recursos para atender a la afectada.

En actualización Los periodistas de leonoticias trabajan para ampliar y completar esta información. Sigue la última hora a través de nuestra portada o activa las notificaciones para tu móvil o app.