Apuñalado de gravedad en la cara un joven de 24 años en La Bañeza

Un joven de 24 años ha resultado herido de gravedad la madrugada de este domingo 20 de noviembre en La Bañeza tras ser apuñalado en la cara. Es el tercer apuñalamiento ocurrido este fin de semana en la provincia.

Según informó el Centro de Coordinación de Emergencias del 112 de Castilla y León, a las 5:59 horas se recibieron catorce llamadas alertando de que un joven había sido agredido con un arma blanca en la Plaza Antonio Colinas y que presentaba heridas faciales con abundante sangrado. Uno de los alertantes indicó además que la víctima se encontraba inconsciente.

La Sala de Operaciones del 112 movilizó de inmediato a la Policía Local de La Bañeza, al Cuerpo Nacional de Policía y a los servicios de Emergencias Sanitarias–Sacyl, que acudieron al lugar del suceso.

El herido, un varón de 24 años, fue atendido en el punto de la agresión y posteriormente trasladado al Hospital de León en ambulancia.Las autoridades han abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido.