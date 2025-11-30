leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de una ambulancia. L.N

Apuñalado de gravedad en la cara un joven de 24 años en La Bañeza

El 112 recibió catorce llamadas alertando de una agresión con arma blanca en la Plaza Antonio Colinas

Lucía Gutiérrez

Lucía Gutiérrez

León

Domingo, 30 de noviembre 2025, 10:40

Comenta

Un joven de 24 años ha resultado herido de gravedad la madrugada de este domingo 20 de noviembre en La Bañeza tras ser apuñalado en la cara. Es el tercer apuñalamiento ocurrido este fin de semana en la provincia.

Según informó el Centro de Coordinación de Emergencias del 112 de Castilla y León, a las 5:59 horas se recibieron catorce llamadas alertando de que un joven había sido agredido con un arma blanca en la Plaza Antonio Colinas y que presentaba heridas faciales con abundante sangrado. Uno de los alertantes indicó además que la víctima se encontraba inconsciente.

La Sala de Operaciones del 112 movilizó de inmediato a la Policía Local de La Bañeza, al Cuerpo Nacional de Policía y a los servicios de Emergencias Sanitarias–Sacyl, que acudieron al lugar del suceso.

El herido, un varón de 24 años, fue atendido en el punto de la agresión y posteriormente trasladado al Hospital de León en ambulancia.Las autoridades han abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una pelea en un bar de León termina con un herido por arma blanca
  2. 2 Un hombre agrede a un miembro de la mesa informativa de Vox en Ponferrada
  3. 3 La nieve vuelve a León: activan el plan de alerta ante situaciones meteorológicas extremas
  4. 4 El León CF reclama «respeto» tras la suspensión de sus partidos por la agresión de uno de sus entrenadores a un árbitro
  5. 5 Herida una mujer de 22 años tras el choque entre dos vehículos en León
  6. 6 Herido un hombre de 30 años tras chocar su patinete contra un coche en León
  7. 7 El Granada frena la racha de una combativa Cultural que peleó hasta el final
  8. 8 La Primitiva deja un premio de más de medio millón de euros en una localidad leonesa
  9. 9 Se armó el Belén en Capuchinos
  10. 10 Apuñalado de gravedad en la cara un joven de 24 años en La Bañeza

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Apuñalado de gravedad en la cara un joven de 24 años en La Bañeza

Apuñalado de gravedad en la cara un joven de 24 años en La Bañeza