Imagen de la Ruta del Cares. L.N

Un derrumbe obliga al cierre total de la Ruta del Cares: Caín pierde el acceso

El desprendimiento ha afectado al Canal de la Central de Camarmeña y ha provocado un desbordamiento sobre la senda

Lucía Gutiérrez

Lucía Gutiérrez

León

Domingo, 30 de noviembre 2025, 14:57

La Ruta del Cares, uno de los recorridos de senderismo más frecuentados por los leoneses y punto de unión entre Caín y Poncebos, ubicado en Asturias, ha quedado completamente cerrada al paso este domingo 30 de noviembre tras un derrumbe registrado en el paraje de La Viña, en la vertiente asturiana de los Picos de Europa.

Según informó el 112 de Castilla y León, el desprendimiento se ha producido a unos seis kilómetros de Caín, afectando de lleno al trazado de la senda. Las autoridades señalan que el derrumbe ha dañado el Canal de la Central de Camarmeña y ha provocado el desbordamiento de agua hacia la ruta, lo que ha obligado a decretar el corte total al tránsito de senderistas.

Tanto el Parque Nacional de los Picos de Europa como los servicios de emergencia recuerdan que el acceso está prohibido hasta que se valore la estabilidad del terreno y se determine si es posible habilitar un paso provisional con seguridad. La zona permanece señalizada y se pide a los visitantes que eviten acercarse al punto afectado.

La Ruta del Cares, especialmente concurrida durante los fines de semana y festivos, permanecerá cerrada hasta nuevo aviso. Las autoridades recomiendan consultar las actualizaciones en los canales oficiales del Parque Nacional para conocer la evolución de los trabajos y la futura reapertura del sendero.

