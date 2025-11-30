Control en el rastro de León: un dispositivo conjunto lucha contra la venta de productos falsificados La operación, realizada en colaboración con la Policía Nacional, incluyó la inspección de mercancías, licencias y vehículos para prevenir la venta ilegal en el popular mercado dominical

Imagen de la intervención llevada a cabo por agentes en el rastro de León.

Lucía Gutiérrez León Domingo, 30 de noviembre 2025, 11:53

La Policía Local de León llevó a cabo durante la mañana de este domingo, 30 de noviembre, un amplio dispositivo conjunto con la Policía Nacional en el rastro de la capital leonesa.

El objetivo principal de la intervención fue intensificar el control sobre la venta de productos, verificar la legalidad de las licencias de los puestos y revisar la documentación de los vehículos que accedían al recinto.

El rastro, celebrado cada domingo y conocido por congregar a numerosos vendedores y visitantes, se convirtió en el punto de partida de esta actuación coordinada. Desde primera hora, los agentes inspeccionaron uno a uno los vehículos que entraban en la zona, comprobando tanto la documentación obligatoria como la mercancía que transportaban, especialmente aquella que todavía no se había expuesto al público.

Ampliar Inspección de vehículos. Policía Local de León.

Asimismo, se revisaron las licencias y autorizaciones de los puestos para garantizar que cumplían con la normativa municipal. La intervención también se centró en detectar posibles productos falsificados y en combatir la venta ilegal que puede afectar tanto a los consumidores como al comercio local.