«Creo que deberíamos estar muy orgullosos de la formación que recibimos en León»

Borja Pérez Domingo, 30 de noviembre 2025, 09:23 Comenta Compartir

Paula Rodríguez (León, 1988) es una leonesa que, como tantas otras, estudió en el colegio La Asunción y más tarde optó por licenciarse en Biotecnología en la Universidad de León. Sin embargo, su desarrollo laboral fue muy diferente al habitual y, ahora, desde Richmond (Virginia), donde vive y trabaja desde hace siete años y medio, cuenta a leonoticias su dilatada trayectoria por países como Inglaterra, Suecia o el estado de Georgia (EEUU).

Hoy dirige un grupo de investigación clínica formado por 17 personas -médicos, residentes, doctorandos, posdoctorados y estudiantes - centrado en entender cómo distintos factores afectan a la salud cardiovascular y pulmonar. Entre ellos, uno de los fenómenos que más están estudiando es «el impacto de los cigarrillos electrónicos ante su auge actual».

Su labor en Estados Unidos

Sus investigaciones ya muestran daños vasculares «muy prematuros» incluso en usuarios que «llevan menos de tres años vapeando y que nunca habían fumado». «Hemos visto que su edad fisiológica, es decir, la edad de su cuerpo, es diez años mayor que su edad real», explica.

Su equipo también investiga cómo el estrés -desde traumas infantiles severos hasta episodios emocionales extremos en adultos- afecta al corazón, los pulmones, los vasos sanguíneos e incluso el cerebro. Un área en la que cobra especial relevancia el coloquialmente conocido como «síndrome del corazón roto», una patología real que «afecta principalmente a mujeres de mediana edad y que está estrechamente vinculada a experiencias de estrés intenso». Su equipo investiga como se desarrolla esta enfermedad y como intentar diagnosticarla de una manera más temprana y precisa.

Ampliar Paula, junto a su equipo de VIP Lab.

A pesar de su posición académica y científica, Paula no esconde que echa de menos su tierra. «Echo de menos León y todo lo que implica: mi familia, mis amigos y esa forma de socializar que aquí no existe», explica. Compara la vida en Estados Unidos, «mucho más sedentaria, individualista y con hábitos menos saludables», con la cultura española y leonesa, quizás más acostumbrada a «los buenos hábitos y socializar cualquier día de la semana».

Ante la cuestión en torno a si le gustaría volver a España, no duda. «Si pudiera hacer en España lo mismo que hago en Estados Unidos, me iría ahora mismo. Pero mi campo es difícil de desarrollar en España. El nivel de estudios clínicos que realizo y las técnicas que utilizo son poco frecuentes allí. Mis opciones de volver son limitadas, aunque nunca se sabe», afirma.

En todo caso, reconoce que, en España, su campo tiene múltiples barreras: «falta de financiación científica, estructuras menos flexibles para aprobar estudios clínicos y recursos muy limitados para jóvenes investigadores». «Sería prácticamente imposible tener el equipo y los recursos que tengo ahora».

Aun así, mantiene intacto su vínculo con León. Y si algo repite con firmeza es el valor de la formación que recibió aquí, tanto en el colegio como en la universidad. «Creo que deberíamos estar muy orgullosos. Una de las cosas que más noté es el nivel de educación. Me siento muy afortunada por la educación que recibí en León, tanto en el colegio como en la universidad. La Universidad de León me formó de manera excelente y aquí mucha gente destaca los conocimientos que tengo. El nivel educativo que yo recibí está a años luz de muchos centros en Estados Unidos. Deberíamos apreciar mucho más la educación que tenemos. Yo me siento muy afortunada». Una voz autorizada y, sobre todo, profundamente leonesa que lleva su tierra por el mundo mientras la echa de menos cada día.

¿Eres un leonés/a en el extranjero? Si eres de León, vives en otro país y quieres compartir tu historia no lo dudes y ponte en contacto con nosotros en nuestro correo electrónico (redaccion@leonoticias.com) o por whatsapp (609524535).