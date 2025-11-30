leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo. L.N

La nieve vuelve a León: carreteras y puertos afectados por el temporal

Varios pasos de montaña requieren cadenas y se recomienda extremar la precaución

Lucía Gutiérrez

Lucía Gutiérrez

León

Domingo, 30 de noviembre 2025, 10:11

Comenta

La nieve ha regresado a la provincia de León dejando las primeras complicaciones importantes en la red viaria. Según informó la Subdelegación del Gobierno a las 09:00 horas de este 30 de noviembre de 2025, varios puertos de montaña presentan ya nieve y hielo en la calzada, lo que hace obligatorio el uso de cadenas para poder circular.

Entre las zonas más afectadas se encuentra el Puerto de Tarna, en la CL-635, a la altura de Maraña, donde la acumulación de nieve dificulta el tránsito. También el Puerto de Vegarada, en la LE-321 (Valdelugueros), registra condiciones adversas que obligan a extremar las medidas de seguridad al volante.

En el entorno de Puebla de Lillo, tanto el Puerto de San Isidro, en la LE-331, como el Puerto de Las Señales, en la LE-333, presentan problemas similares, con tramos resbaladizos y visibilidad reducida. Asimismo, el Puerto de Ventana, por la LE-481 en San Emiliano, se ve afectado por el temporal invernal.

Otros puntos afectados

La situación también se complica en el suroeste de la provincia, donde en la LE-126, a la altura del punto kilométrico 65, la subida a Fonte da Cova (Encinedo) requiere igualmente el uso de cadenas.

Las autoridades aconsejan consultar el estado de las carreteras antes de viajar y recuerdan la importancia de conducir con prudencia ante la posibilidad de que la situación meteorológica empeore en las próximas horas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una pelea en un bar de León termina con un herido por arma blanca
  2. 2 Un hombre agrede a un miembro de la mesa informativa de Vox en Ponferrada
  3. 3 La nieve vuelve a León: activan el plan de alerta ante situaciones meteorológicas extremas
  4. 4 El León CF reclama «respeto» tras la suspensión de sus partidos por la agresión de uno de sus entrenadores a un árbitro
  5. 5 Herida una mujer de 22 años tras el choque entre dos vehículos en León
  6. 6 Herido un hombre de 30 años tras chocar su patinete contra un coche en León
  7. 7 Se armó el Belén en Capuchinos
  8. 8 El Granada frena la racha de una combativa Cultural que peleó hasta el final
  9. 9 Herido un motorista tras un accidente vial en Navatejera
  10. 10 Un joven herido por arma blanca en una multitudinaria pelea en Ponferrada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias La nieve vuelve a León: carreteras y puertos afectados por el temporal

La nieve vuelve a León: carreteras y puertos afectados por el temporal