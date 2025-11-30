La nieve vuelve a León: carreteras y puertos afectados por el temporal Varios pasos de montaña requieren cadenas y se recomienda extremar la precaución

La nieve ha regresado a la provincia de León dejando las primeras complicaciones importantes en la red viaria. Según informó la Subdelegación del Gobierno a las 09:00 horas de este 30 de noviembre de 2025, varios puertos de montaña presentan ya nieve y hielo en la calzada, lo que hace obligatorio el uso de cadenas para poder circular.

Entre las zonas más afectadas se encuentra el Puerto de Tarna, en la CL-635, a la altura de Maraña, donde la acumulación de nieve dificulta el tránsito. También el Puerto de Vegarada, en la LE-321 (Valdelugueros), registra condiciones adversas que obligan a extremar las medidas de seguridad al volante.

En el entorno de Puebla de Lillo, tanto el Puerto de San Isidro, en la LE-331, como el Puerto de Las Señales, en la LE-333, presentan problemas similares, con tramos resbaladizos y visibilidad reducida. Asimismo, el Puerto de Ventana, por la LE-481 en San Emiliano, se ve afectado por el temporal invernal.

Otros puntos afectados

La situación también se complica en el suroeste de la provincia, donde en la LE-126, a la altura del punto kilométrico 65, la subida a Fonte da Cova (Encinedo) requiere igualmente el uso de cadenas.

Las autoridades aconsejan consultar el estado de las carreteras antes de viajar y recuerdan la importancia de conducir con prudencia ante la posibilidad de que la situación meteorológica empeore en las próximas horas.