Las noticias imprescindibles de este sábado 29 de noviembre en León Un rápido repaso por la actualidad de León y su provincia con las que han sido las noticias más vistas de esta jornada

Leonoticias León Sábado, 29 de noviembre 2025, 20:43

1 Una pelea en un bar de León termina con un herido por arma blanca

La noche de este viernes 28 de noviembre se saldó con un herido tras una agresión ocurrida en un bar de la calle Pendón de Baeza, en León capital.

2 La nieve vuelve a León: activan el plan de alerta ante situaciones meteorológicas extrema

La Delegación del Gobierno en Castilla y León ha activado la fase de alerta por nevadas del Protocolo de Coordinación de Actuaciones ante Situaciones Meteorológicas Extremas que puedan afectar a la Red de Carreteras del Estado. La medida llega en pleno fin de semana, este sábado 29 de noviembre, ante la previsión de un nuevo episodio invernal en la provincia de León.

3 Se armó el Belén en Capuchinos

Aprovechando los ratos libres que les deja sus respectivos trabajos, David, Alberto y Jairo tienen un compromiso adquirido con los padres Capuchinos, con quienes colaboran en el convento de los Franciscanos

4 El León CF reclama «respeto» tras la suspensión de sus partidos por la agresión de uno de sus entrenadores a un árbitro

La familia del León Club de Fútbol se reunió este sábado por la mañana sobre el césped para mostrar una postura conjunta tras el altercado ocurrido en un encuentro de categoría benjamín el pasado fin de semana

5 Un hombre agrede a un miembro de la mesa informativa de Vox en Ponferrada

Vox ha denunciado a través de un vídeo en sus redes sociales una «nueva agresión» a los miembros del partido que se encontraban en una mesa informativa en Ponferrada, concretamente en la Plaza Lazúrtegui, este sábado.

6 Un joven herido por arma blanca en una multitudinaria pelea en Ponferrada

Un joven de 25 años fue trasladado por la Policía al centro de salud de Picotuerto. El Centro de Coordinación de Emergencias 112 de Castilla y León informó que a las 4:26 horas de la madrugada de este sábado 29 de noviembre se recibió un aviso alertando de una pelea en la calle Dr. Fleming, en Ponferrada.

7 Detenido un hombre por actos de exhibicionismo ante menores en un centro comercial de Ponferrada

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Ponferrada han detenido a un hombre de 41 años como presunto autor de un delito de exhibicionismo cometido en la tarde del pasado domingo en el centro comercial La Rosaleda.

8 Ayudan desde León a un menor que sufría sextorsión por Bizum a cambio de no difundir contenido pedófiloL

La línea 017 del servicio 'Tu ayuda en ciberseguridad' del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) prestó ayuda a la madre de un adolescente que contactó tras tener conocimiento de que su hijo estaba sufriendo una sextorsión a través de Bizum a cambio de no difundir contenido pedófilo.

9 Sale a subasta un piso en uno de los barrios más grandes de Ponferrada

Sale a subasta un inmueble ubicado en la comarca del Bierzo, según recoge el portal de subastas del Boletín Oficial del Estado (BOE).

10 León tuvo en 2024 tres entierros por cada nacimiento

Cuando alguien en la provincia de León diga frases como que 'aquí no nacen niños' o 'no paran de morir personas', es muy difícil que esté mintiendo porque ambas son una realidad en casi todos los rincones de la geografía leonesa.