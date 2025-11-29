Una pelea en un bar de León termina con un herido por arma blanca Vecinos alertaron de ruidos y una botella rota antes de que la Policía Local interviniera, uno de los implicados llegó a refugiarse en un piso cercano

Lucía Gutiérrez León Sábado, 29 de noviembre 2025, 10:18

La noche de este viernes 28 de noviembre se saldó con un herido tras una agresión ocurrida en un bar de la calle Pendón de Baeza, en León capital.

Los hechos tuvieron lugar pasadas las 21:45 horas, cuando varios vecinos escucharon un fuerte estruendo procedente del local. «Escuchamos algo como una botella de cristal al romperse», relataba un residente que se encontraba cerca de las inmediaciones. Al salir a la calle, observaron a dos personas forcejeando, mientras varios presentes intentaban separarlas.

Según testigos, uno de los agresores se refugió posteriormente en un piso cercano al lugar de los hechos, lo que motivó la intervención de la Policía Local.

Llamada de aviso

El Centro de Coordinación de Emergencias 112 de Castilla y León confirmó en un comunicado que a las 22:42 horas recibió un aviso alertando de una pelea en la misma calle.

El alertante informaba además de la posible presencia de armas blancas. Ante esta situación, se movilizó a la Policía Local, Policía Nacional y a los servicios sanitarios de Sacyl, que desplazaron al punto una Unidad Medicalizada de Emergencias (UME) y una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB).

Uno de los heridos fue trasladado por la Policía Local al Centro de Salud, mientras que la otra persona implicada fue atendida y dada de alta en el lugar. La investigación continúa abierta para esclarecer las causas.