Se armó el Belén en Capuchinos David, Alberto y Jairo dan forma a un nacimiento de 23 metros de largo aprovechando su tiempo libre para completar una escena a la que no le falta detalle

Rubén Fariñas León Sábado, 29 de noviembre 2025, 09:19 Comenta Compartir

Aprovechando los ratos libres que les deja sus respectivos trabajos, David, Alberto y Jairo tienen un compromiso adquirido con los padres Capuchinos, con quienes colaboran en el convento de los Franciscanos.

Alberto se dedica al transporte de medicamentos, David trabaja en un laboratorio y Jairo es profesor de Secundaria. Pero durante la última semana, han dejado el volante, los productos y la pizarra para armar el Belén.

Llevan desde el pasado domingo colocando tablones, trayendo tierra, desempolvando figuritas y levantando montañas y riachuelos artificiales. Todo para que cada día este claustro tenga un nacimiento más grande.

La aventura belenista comenzó hace tres años. Los Capuchinos quisieron recuperar la tradición perdida, que solo se mantenía en el interior de la iglesia de la mano de la Cofradía del Santísimo Cristo de la Expiración y del Silencio. La insistencia de los frailes acabó dando sus frutos. Recuperaron piezas antiguas y, el año pasado, gracias a una hucha para aportar donativos, además de la ayuda de los propios religiosos, este grupo aprovechó un viaje vacacional a Nápoles para comprar las figuras del espectacular misterio que presidirá el montaje.

Lo más complejo de esta construcción ha sido el río, por el problema añadido que conllevan las posibles filtraciones de agua en los plásticos de la base. Sin embargo, paso a paso, y con ya su experiencia, han ido solventando los problemas para que el Belén tome forma.

Lo primero en llegar fue el desierto, representando la huida de Egipto; después llegó la anunciación del ángel Gabriel a la Virgen María; más adelante la zona del río y la montaña y aún quedan por aparecer la revelación a los pastores, el poblado hebreo con su mercado, y el montaje del castillo de Herodes, que ahora aparece cubierto todavía con un plástico.

Una singular pieza se colará en el portal. San Francisco, como mentor del convento y figura clave en el benelismo -con él surgieron estas representaciones hace 202 años-, aparecerá como «figura singular» de la casa.

A un par de días para el estreno -en el momento de este reportaje- todavía quedaba montar los reyes, hacer la huerta, el mercado, terminar las casas e iluminarlo. Todo para obtener un Belén de 23 metros, «el más largo de la ciudad», aseguran, tras aumentar cuatro metros este año. Y la idea es continuar, incorporar nuevas figuras e intentar ampliar la representación.

El nacimiento abre sus puertas este domingo, 30 de noviembre, a las 20:15 horas, en el claustro de los Capuchinos. La entrada será gratuita, con una zona para donativos, y los trabajadores del teatro completarán la acción con una actividad interactiva para niños y niñas, donde se podrán poner detrás de los reyes y probar trajes de pastor. El horario será de martes a sábado, de 18 a 21 horas; y los domingos, de 11:30 a 13:30.

Temas

belenes