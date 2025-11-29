León tuvo en 2024 tres entierros por cada nacimiento El crecimiento vegetativo sólo es positivo en cuatro de los 211 municipios de la provincia y en 55 de ellos no nació ningún bebé en todo un año

Alberto P. Castellano León Sábado, 29 de noviembre 2025, 09:16

Cuando alguien en la provincia de León diga frases como que 'aquí no nacen niños' o 'no paran de morir personas', es muy difícil que esté mintiendo porque ambas son una realidad en casi todos los rincones de la geografía leonesa.

Y aunque sean máximas que se cumplen casi de forma general y que se comprueban en el día a día de todos nosotros, los datos también lo corroboran, como que frente a los 1.999 nacimientos registrados en 2024 hubo que sumar 6.087 fallecidos. La relación es de tres entierros por cada recién nacido en León.

Tal es la situación que en más de cuarto de los 211 municipios de la provincia, en 55, no se produjo ningún nacimiento en 2024; y sólo en cuatro estos superaron a las defunciones: en Brazuelo nacieron cinco pequeños y fallecieron tres personas (+2), en San Millán de los Caballeros fueron tres frente a uno (+2) y en Villadangos del Páramo la balanza fue de ocho frente a seis (+2); mientras que en Castrotierra de Valmadrigal, un único nacimiento logró que el crecimiento vegetativo fuera positivo al no lamentar ninguna muerte el año pasado.

Tras estos cuatro municipios en los que el crecimiento vegetativo realmente fue crecimiento hay ocho ayuntamientos en los que el que fue nulo. En seis de ellos se registraron el mismo número de nacimientos que de defunciones mientras que en dos esa igualada se consiguió porque no hubo ninguna suma por ningún bando.

Lo más preocupante es que todos los demás 199 municipios en León registraron un saldo negativo. La lista de valores absolutos la encabezan los municipios más poblados: León tuvo un crecimiento vegetativo adversativo de 871 personas y Ponferrada de 471. Tras las dos ciudades se sitúan San Andrés del Rabanedo, Bembibre, La Bañeza, Villablino y Astorga; todas ellas por encima de los -90.

Los más perjudicados y los que menos

Las cifras absolutas son duras pero lo son aún más cuando se entra en el detalle como al observar los municipios en los que más personas han fallecido en 2024 sin registrar ningún nacimiento. A la cabeza de esta triste clasificación está Villares de Órbigo con veinte defunciones y ningún alumbramiento (-20), seguido de La Ercina y Villazala con -19, y Alija del Infantado con -18. Casos extremos como el de Boñar (-35) con sólo dos nacidos en un año en el que despidieron a 37 vecinos o Corullón (-24) con sólo una buena nueva frente a 25 esquelas.

Hay que buscar, además de los que tuvieron saldo positivo, en aquellos municipios en los que el crecimiento vegetativo fue nulo o negativo por muy poco para ser algo optimista. Tanto en Sariegos, con 29 nacimientos, como en Villaquilambre (96) se contrarrestaron con el mismo número de fallecidos pero muestran la relativa buena salud de parte del alfoz de la capital.

Sin embargo, la sensación general es negativa porque la media de pérdidas respecto a los nacimientos es de -19,4; sólo hay 25 ayuntamientos en los que hayan nacido diez o más niños en toda la provincia mientras en 119 ha habido ese mismo número, como mínimo, de fallecidos; o que en 53, la cuarta parte de toda la provincia de León, ha habido defunciones y ningún nacimiento durante todo una año.

Respecto a 2023, el dato global es mucho peor ya que el retroceso vegetativo en 4.088 personas es superior a las 3.775 de hace dos años al bajar de la barrera de los 2.000 nacimientos y superar la de los 6.000 en el caso de los fallecidos. Respecto a los datos particulares de cada municipio, en 2023 sólo Sariegos mostró un saldo positivo y siete municipios más nulo, lo que dejó a los 203 restantes en retroceso.