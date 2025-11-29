La nieve vuelve a León: activan el plan de alerta ante situaciones meteorológicas extremas La Delegación del Gobierno activa la fase de alerta por nevadas ante la previsión de acumulaciones superiores a 5 centímetros en la Cordillera Cantábrica

La Delegación del Gobierno en Castilla y León ha activado la fase de alerta por nevadas del Protocolo de Coordinación de Actuaciones ante Situaciones Meteorológicas Extremas que puedan afectar a la Red de Carreteras del Estado. La medida llega en pleno fin de semana, este sábado 29 de noviembre, ante la previsión de un nuevo episodio invernal en la provincia de León.

El aviso afecta a la zona de la Cordillera Cantábrica, donde se esperan acumulaciones de nieve superiores a 5 centímetros por encima de los 1.300 metros, especialmente en el sector oriental, con incidencia en los tramos de las carreteras N-621 y N-625.

Se suma un segundo fin de semana del mes que dejará las montañas de la provincia teñidas de blanco.

Horario afectado

Según la comunicación oficial, la alerta comenzará a las 00:00 horas del domingo 30 de noviembre y se mantendrá activa hasta las 12:00 horas del mismo día, aunque podría prolongarse si las condiciones empeoran.

El objetivo es reforzar la coordinación entre los servicios de emergencias y garantizar la seguridad en la red estatal ante posibles complicaciones por nieve. La Delegación del Gobierno recuerda que el protocolo permanecerá activo hasta nuevo aviso, y pide precaución a los conductores que circulen por zonas de montaña durante las próximas horas.