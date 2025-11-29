leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de nieve en León. L.N

La nieve vuelve a León: activan el plan de alerta ante situaciones meteorológicas extremas

La Delegación del Gobierno activa la fase de alerta por nevadas ante la previsión de acumulaciones superiores a 5 centímetros en la Cordillera Cantábrica

Lucía Gutiérrez

Lucía Gutiérrez

León

Sábado, 29 de noviembre 2025, 14:11

Comenta

La Delegación del Gobierno en Castilla y León ha activado la fase de alerta por nevadas del Protocolo de Coordinación de Actuaciones ante Situaciones Meteorológicas Extremas que puedan afectar a la Red de Carreteras del Estado. La medida llega en pleno fin de semana, este sábado 29 de noviembre, ante la previsión de un nuevo episodio invernal en la provincia de León.

El aviso afecta a la zona de la Cordillera Cantábrica, donde se esperan acumulaciones de nieve superiores a 5 centímetros por encima de los 1.300 metros, especialmente en el sector oriental, con incidencia en los tramos de las carreteras N-621 y N-625.

Se suma un segundo fin de semana del mes que dejará las montañas de la provincia teñidas de blanco.

Horario afectado

Según la comunicación oficial, la alerta comenzará a las 00:00 horas del domingo 30 de noviembre y se mantendrá activa hasta las 12:00 horas del mismo día, aunque podría prolongarse si las condiciones empeoran.

El objetivo es reforzar la coordinación entre los servicios de emergencias y garantizar la seguridad en la red estatal ante posibles complicaciones por nieve. La Delegación del Gobierno recuerda que el protocolo permanecerá activo hasta nuevo aviso, y pide precaución a los conductores que circulen por zonas de montaña durante las próximas horas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Desalojan a más de 300 personas en una empresa de León tras detectarse mareos y picores entre varios trabajadores
  2. 2 El restaurante leonés que triunfa con su parrilla en directo abriendo solo tres horas al día
  3. 3 Revilla reaviva la llama autonómica en León: «Si Cantabria tuvo razones, León mucha más»
  4. 4 Detenido un anticuario de León por recibir las antigüedades robadas por las exmonjas de Belorado
  5. 5 Una pelea en un bar de León termina con un herido por arma blanca
  6. 6 Una mujer de 30 años, hospitalizada tras un accidente de tráfico en León
  7. 7 Atropellan a una abuela que acompañaba a una niña de 9 años al colegio en León
  8. 8 Herido un hombre de 35 años tras una colisión en un pueblo de León
  9. 9 Los árbitros se plantan contra el Leon CF tras la agresión de uno de sus entrenadores
  10. 10 Los técnicos sanitarios denuncian «coacciones» para no secundar la huelga en León

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias La nieve vuelve a León: activan el plan de alerta ante situaciones meteorológicas extremas

La nieve vuelve a León: activan el plan de alerta ante situaciones meteorológicas extremas