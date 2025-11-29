leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen del Incibe en León. L.N

Ayudan desde León a un menor que sufría sextorsión por Bizum a cambio de no difundir contenido pedófilo

La madre del adolescente contactó con el servicio 'Tu ayuda en ciberseguridad' después de que el menor recibiera amenazas de publicar un montaje fotográfico simulando que era un pedófilo

León

Sábado, 29 de noviembre 2025, 10:58

La línea 017 del servicio 'Tu ayuda en ciberseguridad' del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) prestó ayuda a la madre de un adolescente que contactó tras tener conocimiento de que su hijo estaba sufriendo una sextorsión a través de Bizum a cambio de no difundir contenido pedófilo.

Según relató, el menor había recibido a amenazas a través de la aplicación de mensajería Telegram por parte de una persona que le pedía una cantidad de dinero mediante Bizum bajo la amenaza de crear una cuenta falsa en Instagram, donde publicaría fotografías y datos personales del menor, como el número de teléfono y el nombre completo.

Además, el ciberdelincuente llegó a crear un montaje fotográfico simulando que el menor era un pedófilo, con la intención de intimidarlo y forzarlo al pago. Además, el menor aseguraba no haber enviado ningún contenido íntimo ni haber cedido al chantaje.

Actuación ante la amenaza

Ante esta situación, la mujer decidió ponerse en contacto con el 017 de Incibe para saber cómo actuar, proteger a su hijo y denunciar el caso de forma adecuada. Desde el servicio 'Tu Ayuda en Ciberseguridad', le aconsejaron desculpabilizar y apoyar al menor en todo momento y mantener la calma y no ceder a chantajes ni realizar ningún pago, así como cortar la comunicación de forma inmediata.

También le recomendaron bloquear al usuario implicado y reportarlo a Telegram a través del correo electrónico abuse@telegram.org, además de recopilar todas las evidencias posibles y valorar presentar una denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Además, de forma preventiva, desde Incibe la instaron a revisar y configurar adecuadamente la privacidad en redes sociales y aplicaciones, siendo conscientes de los riesgos derivados de la exposición pública y a no aceptar solicitudes de amistad de personas desconocidas y, en caso de hacerlo, actuar con la máxima precaución.

