El León CF reclama «respeto» tras la suspensión de sus partidos por la agresión de un padre a un árbitro

Jugadores del club posan unidos para pedir que la sanción no castigue al fútbol base después del incidente ocurrido en un partido benjamín

Lucía Gutiérrez

León

Sábado, 29 de noviembre 2025, 14:27

La familia del León Club de Fútbol se reunió este sábado por la mañana sobre el césped para mostrar una postura conjunta tras el altercado ocurrido en un encuentro de categoría benjamín el pasado fin de semana.

Con pancartas en las que se leía «Respeto para todos», decenas de jugadores, entrenadores pidieron que la sanción que mantiene suspendidos los partidos del club no recaiga sobre niños y equipos ajenos al incidente.

El conflicto tiene su origen en el partido León CF - Casa Asturias, donde un padre terminó expulsado tras encararse con el árbitro y, según la denuncia del colegiado, agredirle con empujones e insultos al término del encuentro. El árbitro reflejó lo ocurrido en el acta y presentó la denuncia en dependencias policiales. A raíz de ese episodio y el del día siguiente que implicaba otro altercado con un padre y el entrenador de la Cultural B en benjamines, el colectivo arbitral leonés decidió plantarse y anunció que no dirigiría ninguno de los partidos durante este fin de semana, medida que llevó a la suspensión de los encuentros programados en todas las categorías del club.

Una protesta en defensa de los más pequeños

En la concentración de este sábado, los equipos del León CF quisieron transmitir un mensaje unitario: rechazan la agresión al colegiado, pero consideran injusto que las consecuencias se extiendan a toda la estructura deportiva del club, incluidos los más pequeños.

«Nosotros no tenemos la culpa», repetían varios niños, mientras sostenían pancartas reclamando respeto dentro y fuera de los campos. Los responsables deportivos del club defienden que se trata de un episodio aislado y que la plantilla, los técnicos y el resto de familias «no deben verse señalados o penalizados» por una actuación individual que ya está siendo investigada.

