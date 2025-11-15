Las noticias imprescindibles de este sábado 15 de noviembre en León Un rápido repaso por la actualidad de León y su provincia con las que han sido las noticias más vistas de esta jornada

Leonoticias León Sábado, 15 de noviembre 2025, 21:24 Comenta Compartir

1 Navidad La Cabalgaza de Papá Noel ya tiene fecha en León

Viene a ser el pistoletazo de salida de la Navidad para los más pequeños en León. Es el primero en llegar y, por ello, el entusiasmo y las ganas que deja en su público hace que las calles de la ciudad se llenen. La capital leonesa ya tiene fecha para ver a Papá Noel en su luminoso recorrido por el centro.

2 El tiempo Cambio radical en el tiempo: León pasa de la lluvia a la nieve

¿Puede nevar en la capital leonesa en pleno mes de noviembre? Las predicciones dicen que sí y, además, con una alta probabilidad. Tras el intenso episodio de lluvias que atraviesa la provincia, con precipitaciones muy intensas desde el pasado jueves, llegará un periodo de calma antes de la tempestad final.

3 Final feliz Un guardia civil fuera de servicio salva la vida a un comensal en un restaurante de León

Un guardia civil destinado en el Puesto de Briviesca (Burgos), mientras se encontraba libre de servicio, auxilió de manera decisiva a una persona que sufrió un atragantamiento severo en un establecimiento hostelero de León, según informaron fuentes de la Subdelegación del Gobierno.

4 Día Mundial de la Diabetes Media vida con diabetes: «Somos calculadoras humanas y cada vez que comes algo lo tienes que pensar»

En su bolso siempre encontrarás unas gominolas, agujas y un extraño bolígrafo que le da la vida. Le acompaña a todas partes, al igual que siempre la verás con su móvil con batería que utiliza para algo mucho más importantes que las redes sociales en las que acumula miles de seguidores.

5 Incidente Los bomberos retiran el techo de una terraza ante el riesgo de desprendimiento en el centro de León

Gran expectación ante la actuación de los Bomberos del Ayuntamiento de León en el desprendimiento del techo de madera de una terraza en el centro de León. El reloj marcaba las 17:00 horas de la tarde de este viernes, 14 de noviembre, cuando un camión escalera de grandes dimensiones hacía diversas maniobras para poder acceder a la calle Burgo Nuevo de la capital leonesa.

6 Sucesos La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo a manos de un octogenario en una residencia en Ávila

El duelo que ha provocado entre quienes la conocían por su popularidad la muerte de Encarnita Polo, conocida a primera hora de esta noche de viernes, se ha transformado en conmoción al desvelarse que está siendo investigada como un fallecimiento violento por la Brigada Provincial de Policía Judicial de Ávila. Según fuentes de la investigación consultadas por este periódico, la artista, emblema del pop y la copla españolas y muy conocida por la canción 'Paco, Paco, Paco', pudo perder la vida a manos de otro residente en el centro de mayores en el que se encontraba desde 2021.

7 Gastronomía Cinco empresas de León triunfan en los premios mundiales del queso

León es tierra de sabores y de buen hacer en cuanto a la gastronomía se refiere. Productos únicos como la cecina o el botillo son bandera de una tierra que también destaca en vinos, en conservas, en su huerta y, como no, en quesos.

8 Problema con el suministro Los ponferradinos se lanzan a los supermercados en busca de agua: «Llevo tres garrafas y tengo otras dos en casa»

«Llevo tres garrafas y tengo otras dos en casa» comentaba una vecina de Ponferrada a otra este viernes, 14 de noviembre, a la salida de un supermercado ubicado en la zona alta de Ponferrada mientras empujaba el carro cargado de suministro de líquido elemento.

9 Tráfico de drogas Un operativo nocturno de la Policía Nacional acaba con varios puntos de venta de droga

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Ponferrada han desarrollado en la ciudad un amplio dispositivo orientado a la prevención del tráfico y consumo de sustancias estupefacientes. El operativo se ha saldado con la detención de tres personas, la incautación de una bolsa con 22,80 gramos de cocaína, diez papelinas preparadas para su distribución con un peso total de 8,54 gramos, la tramitación de seis actas por tenencia de droga y la intervención de cinco armas prohibidas.

10 Campo La campaña de cultivo leonés, en riesgo: «Si sigue lloviendo, va a ser un problema»

La campaña agrícola en la provincia de León atraviesa un momento delicado. Las intensas lluvias de las últimas semanas amenazan con retrasar aún más las siembras de cereales, que ya llegaron tarde debido a la prolongada sequía de principios de otoño.