La campaña de cultivo leonés, en riesgo: «Si sigue lloviendo, va a ser un problema» Las lluvias amenazan con retrasar las siembras de cereales en la provincia, tras una sequía que ya había paralizado el inicio de la campaña

Lucía Gutiérrez León Sábado, 15 de noviembre 2025, 09:16

La campaña agrícola en la provincia de León atraviesa un momento delicado. Las intensas lluvias de las últimas semanas amenazan con retrasar aún más las siembras de cereales, que ya llegaron tarde debido a la prolongada sequía de principios de otoño.

José Antonio Turrado, secretario general de Asaja León, advierte de que «la campaña va con bastante retraso». Explica que «hasta hace quince días apenas se pudo hacer nada por la falta de agua, y ahora, con la amenaza constante de lluvia, se complica por el motivo contrario».

Según apunta, el margen de tiempo es cada vez más estrecho: «Las buenas siembras deberían estar hechas antes del 12 o 15 de diciembre, y ahora está casi todo por hacer. No se trata de ser alarmistas, pero es la realidad del momento».

Mercado y cultivos afectados

El mercado de los cereales, añade, depende en gran medida de factores globales, por lo que «aún es pronto para hablar de pérdidas o de precios». Lo prioritario ahora, insiste, «es que en los próximos días llueva poco para poder sembrar las cerca de 100.000 hectáreas de cereales de invierno que se cultivan en la provincia de León».

En cuanto a los cultivos de maíz y remolacha, Turrado señala que «han avanzado a muy buen ritmo», aunque advierte que «si la lluvia persiste, las campañas podrían verse interrumpidas». Si el tiempo acompaña, «seguirán incluso a mejor ritmo del habitual».

Un mal otoño para los pastos

La lluvia llegó tarde y las zonas de pastoreo tampoco atraviesan un buen momento. «Nos enfrentamos ahora al tiempo frío, con noches largas y bajas temperaturas, y la hierba apenas crece», lamenta Turrado. «Ni en la montaña ni en las zonas bajas está siendo un buen otoño para los pastos».

En las áreas afectadas por los incendios del verano, la recuperación también será lenta. «Habrá pastos en primavera, pero no antes. En las zonas quemadas no se puede esperar pastoreo antes de abril o mayo», subraya.

Los daños del lobo y el aumento de costes

Otro de los problemas que preocupa al sector son los daños causados por el lobo, que «siguen siendo habituales». Sin embargo, Turrado denuncia que «el precio del ganado ha subido, mientras que las indemnizaciones no lo han hecho».

«Hace dos años las compensaciones eran algo más razonables, pero ahora apenas se ajustan al valor real. Un ternero pastero que entonces valía 700 euros hoy ronda los 1.300. Las pérdidas, por tanto, son mucho mayores», explica.

El corazón cerealista de León

La principal zona cerealista de secano de la provincia se concentra en la comarca de Los Oteros, desde Santas Martas hasta Valderas, en el límite con Zamora y Valladolid, siguiendo el margen del río Cea. «En esa franja hay unas 50.000 hectáreas de secano, y es el núcleo duro del cereal de invierno en León», señala Turrado.

El resto de la producción se reparte por las comarcas de Sahagún, La Bañeza, Astorga y el sur del Páramo. «Antes, la zona de Sahagún también era una gran comarca cerealista, pero con la llegada del nuevo regadío se ha orientado hacia otros cultivos», concluye.