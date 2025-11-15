Cinco empresas de León triunfan en los premios mundiales del queso

I. Santos León Sábado, 15 de noviembre 2025, 10:52 Comenta Compartir

León es tierra de sabores y de buen hacer en cuanto a la gastronomía se refiere. Productos únicos como la cecina o el botillo son bandera de una tierra que también destaca en vinos, en conservas, en su huerta y, como no, en quesos.

Los lácteos de la provincia han ido ganando terreno con el paso de los años y con unos productos que deleitan los paladares más exquisitos. Y así ha sido en los premios más prestigiosos de este producto a nivel internacional. El mejor queso del mundo de este 2025, según el certamen World Cheese Awards, es un Gruyère suizo que se alza con el oro por sexta vez en la historia de estos premios. El jurado, tras la cata realizada en Berna (Suiza) ha coronado al queso Le Gruyère AOP Vorderfultigen Spezial como el vencedor absoluto, imponiéndose a los más de 5.200 quesos de 46 países que se presentaron en una de las ediciones más reñidas del certamen.

Pero entre todos ellos, 16 quesos de la provincia de León ha sido reconocidos por su valía.

Quesos Manzer

La gran triunfadora de estos premios ha sido Insdustrias Lácteas Manzano, conocida como Manzer. Con ocho premios este año la quesaría de Valderas ha arrasado en número de premios. Con técnicas tradicionales y modernas para crear una variedad de quesos con sabores únicos y distintos, Manzer se ha llevado ocho medallas. El queso mezcla curado ha recibido una medalla de oro, los quesos Mezcla curado El Ratón, el de oveja leche cruda añejo y el cremoso de oveja sibaritascrème han sido galardonados con una plata. Finalmente, el queso de oveja leche cruza semicurado, el queso de oveja leche pasteurizada semicurado, el de oveja pasteurizada curado y el queso de oveja manzer vecchio se han llevado un bronce.

Praizal

Una de las queserías premiadas en este certamen ha sido Praizal, dirigida por Pilar Blanco Gutiérrez, la única que ha logrado un premio 'súper oro'. Ubicada en Jabares de los Oteros, la quesería Praizal es «ese espacio donde, de manera artesana, la leche se transforma en queso», aseguran en la web de los premios. «Estamos ante pequeñas elaboraciones, cuidadas al máximo, para crear quesos artesanos únicos», aseguran desde la quesería.

En esta ocasión el premio se lo lleva Praizal Bodega (un queso premiado en 2024) con una medalla «súper oro», Praizal pata de mulo y Praizal Cirro, ambos con medallas de bronce.

Quesería Picos de Europa

Otra de las galardonadas en esta edición ha sido la Queserías Picos de Europa que se encuentra en Posada de Valdeón, la principal localidad del valle de Valdeón, en pleno Parque Nacional de los Picos de Europa. La tercera generación de una empresa familiar fundada en los años 70 que sigue manteniendo la tradición en el sabor de un queso de medalla.

En este caso, su queso PGI Valdeón Mini se lleva una medalla de oro y el Queso azul Rebeco un bronce.

Lácteas San Vicente

La empresa ubicada en León asegura que «nuestra dilatada experiencia en la elaboración de quesos, aunada a una larga tradición y a la incorporación de la tecnología más avanzada, nos permite ofrecer siempre un producto de alta calidad que, junto con un excelente servicio, nos convierte en una opción muy atractiva para nuestros clientes». En esta edición se han llevado dos premios: una plata para el Conde Duque Ibérico Curado y un bronce para el Conde Duque Ibérico Viejo.

Los Payuelos

La empresa que el año pasado triunfó con dos súper oro, se queda en esta ocasión con una medalla de bronce para su queso pata de mulo. La quesería Los Payuelos, ubicada en Benavides de Órbigo cuenta con ganadería propia de ovejas.

