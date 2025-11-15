La Cabalgaza de Papá Noel ya tiene fecha en León Se trata de uno de los momentos más esperados por los pequeño y el primer desfile de las fiestas navideñas

Rubén Fariñas León Sábado, 15 de noviembre 2025, 09:15 Comenta Compartir

Viene a ser el pistoletazo de salida de la Navidad para los más pequeños en León. Es el primero en llegar y, por ello, el entusiasmo y las ganas que deja en su público hace que las calles de la ciudad se llenen.

La capital leonesa ya tiene fecha para ver a Papá Noel en su luminoso recorrido por el centro.

La 'Cabalgaza' se celebrará en León el próximo sábado 20 de diciembre, el fin de semana previo a la llegada oficial de Santa Claus a las casas de los niños y niñas que mejor se hayan portado.

La marca lechera volverá a traer todas sus galas a León. Será un nuevo desfile donde la luz tomará protagonismo acompañado por el desfile de pajes y grupos de animación que ambientarán la cabalgata.

El pasado año, los personajes de Disney ya hicieron las delicias de un ansioso público que iba recibiendo globos y piruletas a medida que los grupos pasaban por las calles habituales de este tipo de eventos.

Otros actos ya confirmados

Con ello se dará paso a una Navidad que se encenderá en apenas un poco más de diez días, el próximo 27 de noviembre, en la jornada previa al 'Black Friday', como viene siendo habitual.

En la programación para estos días, aún por anunciar, no faltará el Festival Internacional de Magia y, por supuesto, la llegada de los magos de Oriente, prevista para el 5 de enero, que serán los encargados de cerrar estas entrañables fiestas navideñas.

Fechas y ciudades de la 'Cabalgaza'

Valladolid: sábado 13 de diciembre.

Palencia: domingo 14 de diciembre.

León: sábado 20 de diciembre.

Salamanca: domingo 21 de diciembre.

Zamora: martes 23 de diciembre.

Temas

Navidad