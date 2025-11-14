leonoticias - Noticias de León y provincia

Los bomberos en su intervención de esta tarde.

Los bomberos en su intervención de esta tarde. I. S.

Los bomberos retiran el techo de una terraza ante el riesgo de desprendimiento en el centro de León

Gran expectación de vecinos y leoneses que en la tarde de este viernes caminaban por una de las calles peatonales del centro de la ciudad cuando un revestimiento de madera amenazaba con caer al vacío

I. Santos

I. Santos

León

Viernes, 14 de noviembre 2025, 19:14

Gran expectación ante la actuación de los Bomberos del Ayuntamiento de León en el desprendimiento del techo de madera de una terraza en el centro de León. El reloj marcaba las 17:00 horas de la tarde de este viernes, 14 de noviembre, cuando un camión escalera de grandes dimensiones hacía diversas maniobras para poder acceder a la calle Burgo Nuevo de la capital leonesa.

A los píes del edificio un grupo de curiosos y vecinos de la zona observaban con atención el revestimiento de madera en uno de los tejados de una terraza que amenazaba con caer al vacío. El techo del tercer piso se había desprendido de la estructura de ladrillo y colgaba de un lateral.

Los vecinos al verlo temieron que pudiera caer a la vía y herir a algún viandante en uno de los pocos momentos del día en los que no llovía. La llamada al Servicio de Prevención y Extinción de Incendios del Ayuntamiento de León acabó en una intervención límpia de apenas unos minutos en la que con la escalera del camión accedieron a la terraza.

Uno de los bomberos en la escalera y el otro en la terraza del tercer piso lograron retirar el techo con la caída de algún pequeño cascote en una zona acotada por la Policía Local de León.

