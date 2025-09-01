Las noticias imprescindibles del lunes 1 de septiembre en León Un rápido repaso por la actualidad de León y su provincia con las que han sido las noticias más vistas de esta jornada

Leonoticias León Lunes, 1 de septiembre 2025, 20:05 Comenta Compartir

1 ¿En qué pueblo de León estoy? (capítulo 14)

Durante 45 segundos os iremos dando pistas, con diferentes planos y algunos lugares de esta localidad de la provincia leonesa, ¿sabes ya cuál es?

2 Las ventas de coches chinos se disparan en León: «No se venden más porque no llegan más»

La cuota de mercado a nivel nacional de los vehículos del gigante asiático es del 11 por ciento mientras en la provincia se acerca al 17, superando algunas marcas a históricas superventas como Seat o Ford.

3 Las grandes fiestas de los pueblos de León en septiembre

Los pueblos de la provincia leonesa se llenan de grandes orquestas y aquí te traemos el mejor resumen mensual para que puedas elegir tu próximo destino.

4 Apuñalan a un joven de 24 años en Ponferrada

El herido acudió al Centro de Salud Ponferrada II desde donde se solicitó la presencia de la Policía Municipal.

5 El PSOE de León «exige» la dimisión de Mañueco y Quiñones por «la mayor tragedia medioambiental»

El secretario general del PSOE de León, Javier Alfonso Cendón, denuncia que la Junta recortó en prevención, negó refuerzos mientras ardía la provincia y culpó a otros de su propia negligencia.

6 La tendencia de los viajes grupales que empieza a triunfar en León: «Entras con desconocidos y sales con amigos»

Grupos reducidos, itinerarios compartidos y ganas de conectar: así son los viajes que cada vez más personas eligen para descubrir el mundo.

7 La 'suerte de pinos' y el bosque entre Burgos y Soria que resiste a los incendios

Un agente medioambiental que trabajó durante décadas en esta zona alerta del abandono y el cambio climático y propone adehesar zonas de monte para pastos, recuperar la ganadería, el empleo forestal y el arraigo vecinal.

8 El Procurador del Común insta al Ayuntamiento a «facilitar el pago» en el depósito de vehículos de León

Una queja de un usuario es tomada en consideración al entender este organismo que se vulneran «la libertad e igualdad» de los ciudadanos.

9 Accidente de Cerredo: «El propietario lo tenía todo controlado, decía que tenía contactos a alto nivel»

osé Manuel Carral, agente de Medio Natural con treinta años de experiencia en la zona, asegura que «el accidente en Degaña pone de manifiesto la desorganización y falta de criterio a la hora de tramitar las denuncias» en la primera jornada de comparecencias de la comisión de investigación por el accidente en la explotación de Degaña con cinco mineros leoneses fallecidos.

10 Muchos deberes para el final de mercado de la Cultural

La Cultural busca cerrar la cesión de Guzmán y trabaja en incorporar dos o tres futbolistas más.