El PSOE de León «exige» la dimisión de Mañueco y Quiñones por «la mayor tragedia medioambiental» El secretario general del PSOE de León, Javier Alfonso Cendón, denuncia que la Junta recortó en prevención, negó refuerzos mientras ardía la provincia y culpó a otros de su propia negligencia

El secretario general del PSOE de León, Javier Alfonso Cendón, ha exigido este lunes la dimisión inmediata de Alfonso Fernández Mañueco y de su consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, tras lo que ha calificado como «la gestión más nefasta y vergonzosa que se recuerda en Castilla y León».

Cendón ha expresado su solidaridad con todos los afectados por el incendio y ha trasladado el pésame a las familias y amigos de las tres víctimas mortales —Abel, Jaime y Javier—, cuyos nombres quiso pronunciar «para que nadie olvide que detrás de esta catástrofe hay vidas rotas, familias destrozadas y un dolor irreparable». También ha agradecido el esfuerzo de los agentes forestales, bomberos, brigadistas, Guardia Civil, Policía Nacional, la UME, el Ejército, voluntarios y vecinos, que «una vez más han sido los verdaderos héroes, jugándose la vida en primera línea para defender lo que es de todos».

El líder socialista ha recalcado que se trata de la mayor tragedia medioambiental que ha sufrido la provincia en décadas, con más de 100.000 hectáreas arrasadas. «No hablamos solo de números: hablamos de reservas de la biosfera, de espacios naturales únicos, de la riqueza de nuestra biodiversidad y de joyas reconocidas mundialmente como Las Médulas o el Parque Nacional de Picos de Europa. Lo que se ha quemado no se puede recuperar en generaciones», ha apuntado.

«Operativo insuficiente y un gobierno agotado que vive de la propaganda»

Cendón ha denunciado que, mientras el fuego devastaba León, la Junta negó refuerzos y defendió que el dispositivo era suficiente. Además, ha lamentado que Mañueco y Quiñones «permanecieran escondidos en sus despachos» y que posteriormente Feijóo «se alineara con ellos para culpar al Gobierno de España, en lugar de asumir los fallos y recortes de la Junta». El secretario general del PSOE leonés, ha recordado que las competencias en prevención y extinción de incendios son autonómicas y que lo ocurrido es responsabilidad directa del Ejecutivo de Castilla y León.

«Castilla y León no merece un presidente escondido, sin respuestas, incapaz de asumir responsabilidades y que solo se mueve al dictado de lo que le marcan en Madrid», ha aseverado Cendón, subrayando que la credibilidad del presidente «ya no solo está cuestionada por la oposición y la ciudadanía, sino también dentro de sus propias filas».

El secretario general del PSOE de León ha recalcado que lo ocurrido es fruto de «años de recortes, improvisaciones y una gestión incapaz», recordando que Mañueco recortó un 86% el presupuesto de prevención respecto a hace una década, y que además dejó sin ejecutar en un 71%. «Llamó absurdo y despilfarro mantener el operativo todo el año, negó mejoras a los bomberos forestales y permitió que hasta 38 empresas hicieran negocio con un servicio que debería ser público, estable y protegido», ha denunciado.

En este sentido, el también diputado nacional ha criticado que mientras se multiplicaban los incendios, la Junta presumiera de un sistema de prevención y extinción supuestamente reforzado en personal, medios, planificación y tecnología, cuando la realidad fue «un operativo insuficiente, desorganizado y con medios obsoletos, vehículos sin ITV, personal sin experiencia y cámaras que pretendían sustituir a profesionales».

«Una alternativa para el futuro»

El dirigente socialista ha asegurado que Castilla y León necesita «un proyecto serio, creíble y comprometido», y que ese proyecto lo representa el PSOE con Carlos Martínez al frente. «Una alternativa de gobierno amplia, sólida y responsable, con base social y capacidad de gestión, frente al fracaso de un PP agotado y sostenido únicamente en la propaganda».

Finalmente, Cendón ha insistido en que «Mañueco y Quiñones han demostrado sobradamente que no están a la altura». «Han jugado a la ruleta rusa con nuestros pueblos, con nuestro medio rural y con nuestro patrimonio natural. Por eso exigimos su dimisión inmediata. Mañueco y Quiñones son pasado. El futuro de Castilla y León lo representa el PSOE».