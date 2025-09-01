Las grandes fiestas de los pueblos de León en septiembre
Los pueblos de la provincia leonesa se llenan de grandes orquestas y aquí te traemos el mejor resumen mensual para que puedas elegir tu próximo destino
León
Lunes, 1 de septiembre 2025, 13:43
Lunes 1
- Castrotierra de la Valduerna - Grupo La Clave
Jueves 4
- León, en el barrio de La Lastra- Ciudad Tributo
- San Martín del Camino - Éxtasis Macro Show
- Santa María del Páramo - Grupo Clan Zero
Viernes 5
- Carbajosa de la Sobarriba - Edu Villa + Gastón Zadoff
- León barrio La Lastra- Gastón Zadoff + Atributos
- San Martín del Camino - Orquesta Nueva Banda
- Santa María del Páramo - Los Chicos de Oro+ Grupo Radar
- Vega de Gordón - Grupo Fussión
- Villamañán - Orquesta Cuarta Calle
Sábado 6
- Bercianos del Real Camino - Grupo Cayenna
- Campo de Santibáñez - Orquesta San Marcos
- Cistierna - Orquesta La Oca Band
- San Martín del Camino - Grupo Claxxon
- Santa María del Páramo - Las Migas + David Civera
- Val de San Lorenzo - Orquesta Asturum
- Valdealcón - Grupo Medianoche
- Villacedré - Orquesta Sexta Isla
- Villamañán - Villamajazz + Orquesta La Ola ADN
- Villarnera de la Vega - Grupo Sinfonía
Domingo 7
- Bercianos del Real Camino - Banda Gaudí
- Cistierna - Orquesta Tucán Brass
- León barrio de La Lastra- Grupo Clan Zero
- Santa María del Páramo - Orquesta Malibú Show
- Val de San Lorenzo - Orquesta Super Top
- Valderas - Orquesta Marsella
- Valencia de Don Juan - Orquesta Malassia
- Villamañán - Orquesta Nueva Banda
Lunes 8
- Bercianos del Real Camino - Orquesta Dakar
- Santa María del Páramo - Orquesta Horizon The Show
- Valderas - Orquesta Voodoo
- Valencia de Don Juan - Grupo Radar
- Villamañán - Grupo Clan Zero
Miércoles 10
- Valencia de Don Juan - Grupo Sonido
Jueves 11
Valencia de Don Juan - Orquesta Tango
Viernes 12
- Bembibre - Orquesta Acordes
- Valencia de Don Juan - Orquesta Panorama
Sábado 13
- Bembibre - La Fuga + Orquesta Salsarena
- Benavides de Órbigo - Orquesta Gran Parada
- Dehesas - Orquesta Panamá
- San Román de la Vega - Orquesta Super Top
- Valencia de Don Juan - Orquesta Finisterre
- Villamartín de Don Sancho - Grupo Fussión
- Villanueva de Jamuz - Orquesta Tentación
- Villaviciosa de la Ribera - Grupo Talismán
Domingo 14
-Bembibre - Orquesta Panamá
- Benavides de Órbigo - Orquesta Olympus + Orquesta Saudade
- La Virgen del Camino - Grupo La Misión
- Lorenzana - Orquesta Cinema
- Valencia de Don Juan - Orquesta Voodoo
- Villafranca del Bierzo - Orquesta Finisterre
Viernes 19
Urdiales del Páramo - Banda Gaudí
Sábado 20
- Camponaraya - Orquesta Capitol
Domingo 21
Camponaraya - Orquesta París de Noia
Sábado 27
Ciñera - Orquesta Pontevedra
