leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de una orquesta. L.N

Las grandes fiestas de los pueblos de León en septiembre

Los pueblos de la provincia leonesa se llenan de grandes orquestas y aquí te traemos el mejor resumen mensual para que puedas elegir tu próximo destino

Lucía Gutiérrez

Lucía Gutiérrez

León

Lunes, 1 de septiembre 2025, 13:43

  1. Lunes 1

- Castrotierra de la Valduerna - Grupo La Clave

  1. Jueves 4

- León, en el barrio de La Lastra- Ciudad Tributo

- San Martín del Camino - Éxtasis Macro Show

- Santa María del Páramo - Grupo Clan Zero

  1. Viernes 5

- Carbajosa de la Sobarriba - Edu Villa + Gastón Zadoff

- León barrio La Lastra- Gastón Zadoff + Atributos

- San Martín del Camino - Orquesta Nueva Banda

- Santa María del Páramo - Los Chicos de Oro+ Grupo Radar

- Vega de Gordón - Grupo Fussión

- Villamañán - Orquesta Cuarta Calle

  1. Sábado 6

- Bercianos del Real Camino - Grupo Cayenna

- Campo de Santibáñez - Orquesta San Marcos

- Cistierna - Orquesta La Oca Band

- San Martín del Camino - Grupo Claxxon

- Santa María del Páramo - Las Migas + David Civera

- Val de San Lorenzo - Orquesta Asturum

- Valdealcón - Grupo Medianoche

- Villacedré - Orquesta Sexta Isla

- Villamañán - Villamajazz + Orquesta La Ola ADN

- Villarnera de la Vega - Grupo Sinfonía

  1. Domingo 7

- Bercianos del Real Camino - Banda Gaudí

- Cistierna - Orquesta Tucán Brass

- León barrio de La Lastra- Grupo Clan Zero

- Santa María del Páramo - Orquesta Malibú Show

- Val de San Lorenzo - Orquesta Super Top

- Valderas - Orquesta Marsella

- Valencia de Don Juan - Orquesta Malassia

- Villamañán - Orquesta Nueva Banda

  1. Lunes 8

- Bercianos del Real Camino - Orquesta Dakar

- Santa María del Páramo - Orquesta Horizon The Show

- Valderas - Orquesta Voodoo

- Valencia de Don Juan - Grupo Radar

- Villamañán - Grupo Clan Zero

  1. Miércoles 10

- Valencia de Don Juan - Grupo Sonido

  1. Jueves 11

Valencia de Don Juan - Orquesta Tango

  1. Viernes 12

- Bembibre - Orquesta Acordes

- Valencia de Don Juan - Orquesta Panorama

  1. Sábado 13

- Bembibre - La Fuga + Orquesta Salsarena

- Benavides de Órbigo - Orquesta Gran Parada

- Dehesas - Orquesta Panamá

- San Román de la Vega - Orquesta Super Top

- Valencia de Don Juan - Orquesta Finisterre

- Villamartín de Don Sancho - Grupo Fussión

- Villanueva de Jamuz - Orquesta Tentación

- Villaviciosa de la Ribera - Grupo Talismán

  1. Domingo 14

-Bembibre - Orquesta Panamá

- Benavides de Órbigo - Orquesta Olympus + Orquesta Saudade

- La Virgen del Camino - Grupo La Misión

- Lorenzana - Orquesta Cinema

- Valencia de Don Juan - Orquesta Voodoo

- Villafranca del Bierzo - Orquesta Finisterre

  1. Viernes 19

Urdiales del Páramo - Banda Gaudí

  1. Sábado 20

- Camponaraya - Orquesta Capitol

  1. Domingo 21

Camponaraya - Orquesta París de Noia

  1. Sábado 27

Ciñera - Orquesta Pontevedra

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre de 46 años, herido tras chocar su moto contra una casa en un pueblo de León
  2. 2 Un choque en la AP-66 en León se salda con dos heridos
  3. 3 Las ventas de coches chinos se disparan en León: «No se venden más porque no llegan más»
  4. 4 El Crucero, un barrio «atendido» y con la inmigración integrada
  5. 5 Defensa invierte 8,4 millones en dos hangares en León para el despliegue de los Sirtap
  6. 6 La tendencia de los viajes grupales que empieza a triunfar en León: «Entras con desconocidos y sales con amigos»
  7. 7 Canguros de mascotas para las vacaciones en León: «Es como cuidar a un sobrino»
  8. 8 Un camión vuelca de madrugada en la AP-66 y un hombre resulta herido
  9. 9 Se inician las comparecencias de la comisión de investigación del accidente minero de Cerredo
  10. 10 De Ponferrada a Miami, el salto internacional de la DJ berciana Jennifer Cach

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Las grandes fiestas de los pueblos de León en septiembre

Las grandes fiestas de los pueblos de León en septiembre