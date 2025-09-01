Las grandes fiestas de los pueblos de León en septiembre Los pueblos de la provincia leonesa se llenan de grandes orquestas y aquí te traemos el mejor resumen mensual para que puedas elegir tu próximo destino

Imagen de archivo de una orquesta.

Lucía Gutiérrez León Lunes, 1 de septiembre 2025, 13:43 Comenta Compartir

Lunes 1

- Castrotierra de la Valduerna - Grupo La Clave

Jueves 4

- León, en el barrio de La Lastra- Ciudad Tributo

- San Martín del Camino - Éxtasis Macro Show

- Santa María del Páramo - Grupo Clan Zero

Viernes 5

- Carbajosa de la Sobarriba - Edu Villa + Gastón Zadoff

- León barrio La Lastra- Gastón Zadoff + Atributos

- San Martín del Camino - Orquesta Nueva Banda

- Santa María del Páramo - Los Chicos de Oro+ Grupo Radar

- Vega de Gordón - Grupo Fussión

- Villamañán - Orquesta Cuarta Calle

Sábado 6

- Bercianos del Real Camino - Grupo Cayenna

- Campo de Santibáñez - Orquesta San Marcos

- Cistierna - Orquesta La Oca Band

- San Martín del Camino - Grupo Claxxon

- Santa María del Páramo - Las Migas + David Civera

- Val de San Lorenzo - Orquesta Asturum

- Valdealcón - Grupo Medianoche

- Villacedré - Orquesta Sexta Isla

- Villamañán - Villamajazz + Orquesta La Ola ADN

- Villarnera de la Vega - Grupo Sinfonía

Domingo 7

- Bercianos del Real Camino - Banda Gaudí

- Cistierna - Orquesta Tucán Brass

- León barrio de La Lastra- Grupo Clan Zero

- Santa María del Páramo - Orquesta Malibú Show

- Val de San Lorenzo - Orquesta Super Top

- Valderas - Orquesta Marsella

- Valencia de Don Juan - Orquesta Malassia

- Villamañán - Orquesta Nueva Banda

Lunes 8

- Bercianos del Real Camino - Orquesta Dakar

- Santa María del Páramo - Orquesta Horizon The Show

- Valderas - Orquesta Voodoo

- Valencia de Don Juan - Grupo Radar

- Villamañán - Grupo Clan Zero

Miércoles 10

- Valencia de Don Juan - Grupo Sonido

Jueves 11

Valencia de Don Juan - Orquesta Tango

Viernes 12

- Bembibre - Orquesta Acordes

- Valencia de Don Juan - Orquesta Panorama

Sábado 13

- Bembibre - La Fuga + Orquesta Salsarena

- Benavides de Órbigo - Orquesta Gran Parada

- Dehesas - Orquesta Panamá

- San Román de la Vega - Orquesta Super Top

- Valencia de Don Juan - Orquesta Finisterre

- Villamartín de Don Sancho - Grupo Fussión

- Villanueva de Jamuz - Orquesta Tentación

- Villaviciosa de la Ribera - Grupo Talismán

Domingo 14

-Bembibre - Orquesta Panamá

- Benavides de Órbigo - Orquesta Olympus + Orquesta Saudade

- La Virgen del Camino - Grupo La Misión

- Lorenzana - Orquesta Cinema

- Valencia de Don Juan - Orquesta Voodoo

- Villafranca del Bierzo - Orquesta Finisterre

Viernes 19

Urdiales del Páramo - Banda Gaudí

Sábado 20

- Camponaraya - Orquesta Capitol

Domingo 21

Camponaraya - Orquesta París de Noia

Sábado 27

Ciñera - Orquesta Pontevedra