Las ventas de coches chinos se disparan en León: «No se venden más porque no llegan más» La cuota de mercado a nivel nacional de los vehículos del gigante asiático es del 11 por ciento mientras en la provincia se acerca al 17, superando algunas marcas a históricas superventas como Seat o Ford

Uno de cada seis coches que se venden en León son de origen chino, el 16,63 por ciento. Los datos reflejan un crecimiento exponencial dentro de un mercado automovilístico que está viviendo una época de cambios en la que los fabricantes del gigante asiático están saliendo beneficiados. 2024 se cerró con una cuota de mercado del seis y medio por ciento, los cinco primeros meses de 2025 se llegó al diez por ciento y en julio al once. Cifra espectacular que, comparada con la provincial, se queda corta.

De los 481 vehículos particulares nuevos vendidos en julio, 80 han sido matriculados por las diez marcas chinas que tienen representación en el mercado leonés. Dos de ellas se cuelan entre las diez más vendidas y superan a marcas tan históricas como BMW, Seat, Ford, Volvo, Audi, Nissan o Peugeot.

Unos datos espectaculares teniendo en cuenta que algunas de estas marcas chinas han empezado a vender sus coches en León este mismo año y las más 'veteranas' apenas tienen unas temporadas de bagaje. Es por eso que los responsables de taller de estos fabricantes apenas pueden valorar cómo es el paso de estos vehículos por sus instalaciones: «Vienen a las revisiones y a alguna actualización de software», comenta Manuel Gómez Rubio, de Eslauto.

«Te garantizan los recambios»

Carlos Marcos, de Nitram 2000 y Martín García Autos comenta que ya comercializan una marca de origen chino y sumarán otra más: «He probado uno y, por lo que cuesta, está bien». Compara esta situación con la llegada de los coches coreanos a finales del siglo pasado: «El miedo de muchos clientes es la falta de recambios pero muchas de estas marcas los garantizan porque han construido centros logísticos enormes en España». Esta apuesta por la postventa contrasta con lo complicado que era hace décadas acceder a piezas de repuesto de algunos fabricantes asiáticos -japoneses y coreanos-: «Te aseguran que llegan los recambios en uno o dos días».

Un coche de una marca china matriculado este verano en León. A.P.C.

Misma información transmite Manuel Gómez, de Eslauto: «Tienen mucho empeño en que la experiencia en postventa sea satisfactoria. Varias marcas han construido almacenes logísticos en España y garantizan que el 99 por ciento están disponibles en 24 o 48 horas».

«No se venden más porque no llegan más»

«Lo que más llama la atención es el precio», asegura Carlos Marcos: «Mucha gente mayor los compra con todos los extras. Tienen muchas cosas y aunque el funcionamiento del software es algo lento, funciona bien». Añade el jefe de taller de Nitram 2000 que el grupo empresarial Geely, con marcas como Livan y que es propietaria de Volvo, usa cajas de cambios de estos últimos en modelos de fabricantes chinos; y que, prestan «mucha atención a las calidades mientras otras marcas europeas siguen invirtiendo ,más tiempo y recursos en las suspensiones o el motor».

«Con el mismo equipamiento y características, en un modelo europeo te vas al doble de precio», considera Manuel Gómez que también declara que «me sorprenden gratamente», al hablar de los modelos de las marcas chinas en el mercado: «Cliente que viene, cliente que se lleva uno».

Desde Eslauto son tajantes: «Si no se venden más es porque no llegan más. Tenemos lista de espera». Manuel suma otra variante además del precio al atractivo que ofrecen estos vehículos: «Siete años de garantía son una buena razón», y comenta que los mejores comerciales son aquellos que compran: «Los clientes están encantados, son nuestros mejores vendedores».