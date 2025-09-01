Muchos deberes para el final de mercado de la Cultural

Dani González León Lunes, 1 de septiembre 2025, 09:34 Comenta Compartir

El 1 de septiembre es el día de vuelta al trabajo para muchos leoneses. Pero también es el día final de mercado y apunta a ser un día agotador en las oficinas de estadio Reino de León.

La Cultural y Deportiva Leonesa tiene pendientes varias operaciones en esta última jornada de mercado estival de fichajes, con movimientos en las dos direcciones: entradas y salidas.

El más próximo es el movimiento de salida. La llegada este domingo de Iván Calero tras una semana de 'culebrón' reactiva la cesión de Guzmán Ortega. Real Avilés y Marbella pugnan por el lateral palentino, aunque la opción más real parece ser la asturiana: el propio jugador estuvo presente en el Román Suárez Puerta viendo el Real Avilés 0-3 Ponferradina.

Dos o tres llegadas previstas

A ello se suman dos o tres llegadas previstas en la Cultural, para las que el departamento de la dirección deportiva encabezada por José Manzanera trabaja a destajo durante toda esta jornada.

Las prioridades son un central para completar esta demarcación - máxime con las lesiones de Rodri y Eneko y la apuesta de Llona por la defensa con tres en el centro - y un jugador polivalente en ataque que, especialmente, pueda moverse por las bandas, sin descartar otro futbolista de este perfil.

El nombre que más ha sonado en las últimas horas es el del joven Pablo López, procedente del Valencia Mestalla, por el pujaban Cultural, Castellón y Mirandés, siendo esta última la opción que cuenta con más papeletas para llevarse a este futbolista.

Se prevé una jornada de lunes de mucha actividad en el Reino de León, con deberes pendientes para completar una plantilla que este domingo (18:30 horas) buscará sus primeros puntos en casa ante el CD Leganés.

