Las noticias imprescindibles del martes 9 de septiembre en León Un rápido repaso por la actualidad de León y su provincia con las que han sido las noticias más vistas de esta jornada

Martes, 9 de septiembre 2025

1 Mañueco respalda a Suárez-Quiñones

Mañueco, tajante en su respaldo a Suárez-Quiñones por la gestión de los incendios: «Sí, le apoyo». El presidente de la Junta lamenta que se busque «ventajismo político» en una «tragedia» y el PSOE le pide que se marche y elecciones.

2 León tras los incendios

La emotiva carta de agradecimiento de un pueblo afectado por los incendios de León: «Nunca lo olvidaremos». Voluntarios, vecinos, ganaderos y brigadas de extinción lograron proteger de las llamas Pobladura de la Sierra, que ahora quiere rendir homenaje a sus salvadores en una carta pública.

3 Fasgar, un mes «con el fuego encima de nosotros»: «Es inentendible»

El incendio originado el 8 de agosto sigue activo y está siendo vigilado para evitar reactivaciones en una comarca que espera a ser extinguido definitivamente para evaluar daños y «mirar al futuro».

4 Ciclismo | Vuelta a España La Vuelta llega a El Bierzo: estos son los pueblos y horarios de paso del pelotón

La etapa 17 se desarrollará casi de forma íntegra por tierras bercianas, partiendo desde O Barco de Valdeorras para concluir en el Alto del Morredero.

5 Una sorprendente casa de León

La casa decorada con bicicletas en un pueblo de León que sorprende a sus vecinos. Ricardo decora su fachada y un solar con más de 50 bicicletas y figuras que acercan los recuerdos y la vida rural.

6 Obras en León

La plaza Mayor seguirá con obras en 2026 y «preocupan» los planes de Ancha y Regla. El solado se encuentra listo para recuperar la actividad y recibirá los puestos del mercado tradicional y los conciertos de San Froilán.

7 Ley antitabaco El Gobierno equipara los 'vapeadores' y las 'shishas' al tabaco convencional

La norma incluye también la prohibición, de forma expresa, del consumo de estos productos por parte de los menores.

8 Premio de la ONCE

Cleopatra deja un 'Rasca' de 500.000 euros en un pueblo de León. El vendedor repartió uno de los cupones el pasado 1 de septiembre

9 Rostros conocidos en el Auditorio

Carolina Yuste, María Adánez o María Galiana se subirán a las tablas del Auditorio de LeónEsta es la programación completa para el segundo semestre del año en la escena leonesa.

10 Homenaje a las Cainejas

Caín homenajea a las 'Cainejas' y busca dejar atrás la pesadilla del fuego. El 90 aniversario del hito de Teófila Gao y María Isabel Pérez, primeras mujeres en subir el Naranjo de Bulnes, será recordado con un fin de semana con distintas actividades y para «revitalizar» una comarca muy castigada por los incendios.

