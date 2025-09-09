La emotiva carta de agradecimiento de un pueblo afectado por los incendios de León: «Nunca lo olvidaremos» Voluntarios, vecinos, ganaderos y brigadas de extinción lograron proteger de las llamas Pobladura de la Sierra, que ahora quiere rendir homenaje a sus salvadores en una carta pública

Agradecimiento «infinito» a aquellos que brindaron, en los peores momentos de la historia reciente que recuerda la provincia de León, la ayuda necesaria y el apoyo «imprescindible» para que Pobladura de la Sierra, una pequeña pedanía de Lucillo, pudiera defender de las llamas que asolaron la comarca la «historia, vida y legado de nuestros antepasados» que ahora es parte de todos ellos.

En una carta pública, el alcalde pedáneo de Pobladura de la Sierra, Rubén Arce Franganillo, recoge en unas líneas un agradecimiento que no es suficiente para transmitir en negro sobre blanco la deuda que la localidad mantiene con todos los que colaboraron para evitar que el fuego entrara en el pequeño pueblo y que reproducimos de forma íntegra.

«Desde la Junta Vecinal de Pobladura de la Sierra queremos mostrar nuestro más profundo agradecimiento a todas y cada una de aquellas personas que de una forma u otra nos ayudaron a la extinción del terrible incendio que el día 16 de agosto arrasaba nuestros montes amenazando seriamente al pueblo y la vida de nuestras gentes.

Agradecimiento infinito y eterno a todas las gentes de otras localidades y ayuntamientos que atendieron, divulgaron y acudieron a nuestra llamada de auxilio, se pusieron a nuestra disposición y lucharon frente al fuego. A los medios y servicios municipales y aquellos de otros municipios.

A los ganaderos de la zona, a todos aquellos que enviaron provisiones y avituallamiento y a todas aquellas gentes que aun estando ausentes mostraron su apoyo y preocupación.

Al grupo de vecinos que ante toda la adversidad tuvieron el valor de quedarse en un pueblo desalojado para salvaguardarlo de la mejor manera posible.

Y como no, a ese grupo de voluntarios de las brigadas de extinción de incendios que con su generosidad, conocimiento, experiencia, valentía y enorme trabajo nos disteis el imprescindible apoyo para defender nuestra historia, nuestra vida y el legado de nuestros antepasados. Ahora es parte vuestra.

Queremos poner también de manifiesto la frustración y la orfandad que sentimos por la falta de recursos y medios por parte de las administraciones competentes ante un incendio de estas dimensiones.

Nos gustaría hacer un llamamiento a las Administraciones Públicas y a las nuevas generaciones de la transformación que ha sufrido la forma de vida del mundo rural en estos últimos años para que se reflexione sobre la nueva realidad y traten de minimizar estos efectos tan devastadores.

Millones de gracias a todos por esta solidaridad tan inmensa y enorme respeto de parte de este pueblo que no os olvidara nunca».