Caín homenajea a las 'Cainejas' y busca dejar atrás la pesadilla del fuego El 90 aniversario del hito de Teófila Gao y María Isabel Pérez, primeras mujeres en subir el Naranjo de Bulnes, será recordado con un fin de semana con distintas actividades y para «revitalizar» una comarca muy castigada por los incendios

Fueron pioneras, abrieron un camino único y 90 años después su pueblo natal, Caín, las quiere homenajear con unas jornadas que honrarán su valentía, su fuerza y su voluntad.

Esta localidad leonesa - y también Posada de Valdeón - celebrará del 19 al 21 de septiembre las jornadas Mujer y Montaña con distintos actos en los que recordarán la figura de las Cainejas - las primas María Isabel Pérez y Teófila Gao - y buscarán empezar a recuperar la normalidad tras la oleada de incendios del mes de agosto que ha castigado a estos valles.

«Lograron ascender el pico Urriellu o Naranjo de Bulnes en 1935 sin medios técnicos ni información. Son unas pioneras», ha destacado el presidente de la Diputación, Gerardo Álvarez Courel.

«Su logro, con 15 y 18 años, quedó en el olvido», ha expresado Ana Isabel Martínez, vicepresidenta de la Federación de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo de Castilla y León, que recordó que estas dos mujeres eran hijas de legendario 'Cainejo'.

«Fuerza» tras un verano «dramático»

Estas jornadas contarán con distintas actividades, talleres, proyecciones y rutas, además de la inauguración de una escultura obra del artista leonés Carlos Cuenllas en memoria de las Cainejas. Las jornadas tendrán un precio de 30 euros para no federados y 15 euros para federados.

Estos actos tendrán lugar en una zona «muy dolorida» en los últimos meses por los incendios forestales, por lo que el vicepresidente de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada, Israel Martínez, ha destacado el valor de las mismas para empezar a tratar de salir adelante.

«El deporte de montaña debe de servir de motor de estas zonas olvidadas, olvido que se ha puesto de manifiesto en el último mes. Había zonas no cuidadas lo suficiente y es vital preservar nuestro entorno de montaña», ha expresado.

En este sentido, el pedáneo de Caín, Marino Pérez, que ha dejado claro lo «orgulloso» que se siente su pueblo de haber tenido entre sus vecinas a «mujeres de esta valentía», ha afirmado que estas jornadas y la presencia de visitantes les dará «fuerzas» después de un verano «dramático».