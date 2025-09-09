La Vuelta llega a El Bierzo: estos son los pueblos y horarios de paso del pelotón

Joao Almeida y Jonas Vingegaard, en una etapa de La Vuelta.

Dani González León Martes, 9 de septiembre 2025, 17:09 | Actualizado 17:31h.

La decimoséptima etapa de La Vuelta tendrá un claro protagonismo berciano. La jornada de este miércoles se desarrollará casi de forma íntegra por terreno berciano en un recorrido que concluirá en el Alto del Morredero.

Este alto regresa al itinerario de La Vuelta 19 años después, ya que sólo se ha subido dos veces en la ronda española: en 1997 y en 2006.

Ahora, buscará su tercer ganador en una etapa que partirá de O Barco de Valdeorras y recorrerá más de 130 kilómetros en suelo berciano, pasando por localidades ilustres como Cacabelos, Vega de Espinareda, Bembibre o Ponferrada.

Estos son los horarios previsto de paso por hasta 24 localidades bercianas diferentes:

Esta jornada llega con el danés y gran favorito Jonas Vingegaard (Visma) como líder de La Vuelta, seguido de cerca por el portugués Joao Almeida (UAE) y completa el podio el británico Thomas Pidcock (Q.35.6), seguido muy de cerca por el australiano Jay Hindley (RedBull Bora).

Cortes de carretera

Desde la Guardia Civil confirman a leonoticias que el corte a la circulación de los distintos tramos por donde pasará La Vuelta a España quedará cortado al tráfico entre 30 y 45 minutos antes de paso del pelotón.

Por su parte, los accesos al Alto del Morredero en coche quedará cortado ya en la noche de este martes.

