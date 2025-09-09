leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Joao Almeida y Jonas Vingegaard, en una etapa de La Vuelta. EFE
Ciclismo | Vuelta a España

La Vuelta llega a El Bierzo: estos son los pueblos y horarios de paso del pelotón

La etapa 17 se desarrollará casi de forma íntegra por tierras bercianas, partiendo desde O Barco de Valdeorras para concluir en el Alto del Morredero

Dani González

Dani González

León

Martes, 9 de septiembre 2025, 17:09

La decimoséptima etapa de La Vuelta tendrá un claro protagonismo berciano. La jornada de este miércoles se desarrollará casi de forma íntegra por terreno berciano en un recorrido que concluirá en el Alto del Morredero.

Este alto regresa al itinerario de La Vuelta 19 años después, ya que sólo se ha subido dos veces en la ronda española: en 1997 y en 2006.

Ahora, buscará su tercer ganador en una etapa que partirá de O Barco de Valdeorras y recorrerá más de 130 kilómetros en suelo berciano, pasando por localidades ilustres como Cacabelos, Vega de Espinareda, Bembibre o Ponferrada.

Noticias relacionadas

La decimosexta etapa de la Vuelta a España, en directo

La decimosexta etapa de la Vuelta a España, en directo

El Bierzo visibilizará su malestar con la participación del equipo Israel en La Vuelta

El Bierzo visibilizará su malestar con la participación del equipo Israel en La Vuelta

Estos son los horarios previsto de paso por hasta 24 localidades bercianas diferentes:

Recorrido de la etapa.

Esta jornada llega con el danés y gran favorito Jonas Vingegaard (Visma) como líder de La Vuelta, seguido de cerca por el portugués Joao Almeida (UAE) y completa el podio el británico Thomas Pidcock (Q.35.6), seguido muy de cerca por el australiano Jay Hindley (RedBull Bora).

Cortes de carretera

Desde la Guardia Civil confirman a leonoticias que el corte a la circulación de los distintos tramos por donde pasará La Vuelta a España quedará cortado al tráfico entre 30 y 45 minutos antes de paso del pelotón.

Por su parte, los accesos al Alto del Morredero en coche quedará cortado ya en la noche de este martes.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Susto en el centro comercial Espacio León al desprenderse una protección antiincendios
  2. 2 La casa decorada con bicicletas en un pueblo de León que sorprende a sus vecinos
  3. 3 Denuncian una «agresión fascista» en León a gritos de «Heil Hitler»
  4. 4 Un concejal asfalta la calle de su vivienda familiar y la oposición lo lleva al pleno
  5. 5 La última bomba de la Cultural: Ribeiro se despide del Sundowns
  6. 6 Fasgar, un mes «con el fuego encima de nosotros»: «Es inentendible»
  7. 7 Una mujer resulta atropellada por una bicicleta en la ciudad de León
  8. 8 «Si la ruta del Cares no reabre por completo cerrarán muchos negocios en León»
  9. 9 La plaza Mayor seguirá con obras en 2026 y «preocupan» los planes de Ancha y Regla
  10. 10 Dos personas atendidas tras un accidente en el barrio de Las Ventas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias La Vuelta llega a El Bierzo: estos son los pueblos y horarios de paso del pelotón

La Vuelta llega a El Bierzo: estos son los pueblos y horarios de paso del pelotón