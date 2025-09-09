Cleopatra deja un 'Rasca' de 500.000 euros en un pueblo de León El vendedor repartió uno de los cupones el pasado 1 de septiembre

El 'Rasca Gran Cleopatra' de la Organización Nacional de Ciegos de España, ONCE, ha dejado en los 500.000 euros de su premio mayor en la localidad leonesa de Mansilla de las Mulas, a través de su vendedor Óscar María Rodríguez Rodríguez.

La localidad fue protagonista del cupón de la ONCE el pasado 1 de septiembre, dedicado a su tradicional Feria del Tomate.

Por otra parte, el vendedor de la ONCE Ismael Mayo Ramos ha dejado en León un premio de 40.000 euros, correspondiente al Cuponazo del viernes 5 de septiembre.